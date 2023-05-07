AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN 2023? Mayıs ayı sosyal yardım ödemeleri yattı mı? Aile Destek Programı ödeme sorgulama ekranı (e-Devlet)

Mayıs aile aile destek ödemesi ne zaman yatacak sorusunun yanıtı son gelişmelerle takip ediliyor. Temmuz ayına kadar devam edecek Aile Destek Programı ödemeleri her ay hak sahiplerinin hesabına yatıyor. Hane başına verilen Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Aile yardım paraları eğitim, sağlık, barınma ve gıda gibi çeşitli alanları kapsıyor. Bakan Yanık nisan ayında yaptığı açıklamada 3,4 milyar TL aile desteği ve 1 milyar TL çocuk desteği olmak üzere toplam 4,4 milyar TL ödeme yapıldığını bildirmişti. Mayıs ayı aile destek yardımı ödemeleri için henüz bir açıklama gelmiş değil.