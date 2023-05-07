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AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN 2023? Mayıs ayı sosyal yardım ödemeleri yattı mı? Aile Destek Programı ödeme sorgulama ekranı (e-Devlet)

Güncelleme Tarihi:

#Aile Destek Yardımı Sorgulama#Mayıs Ayı Sosyal Yardım Parası#E-Devlet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 00:41

Aile Destek Ödemesi sorgulama ekranı, hak sahiplerinin gündemini oluşturuyor. E-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurularını gerçekleştirenler mayıs ayı aile destek parasının ödeneceği tarihe odaklandı. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konusu destek programı sona erecek. Vatandaşlar mayıs ayı Aile Destek Programı ödeme sorgulamalarını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler. Peki, aile destek ödemeleri yattı mı? Aile destek yardımı ne zaman yatacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

1/5AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN 2023 Mayıs ayı sosyal yardım ödemeleri yattı mı Aile Destek Programı ödeme sorgulama ekranı (e-Devlet)

Mayıs aile aile destek ödemesi ne zaman yatacak sorusunun yanıtı son gelişmelerle takip ediliyor. Temmuz ayına kadar devam edecek Aile Destek Programı ödemeleri her ay hak sahiplerinin hesabına yatıyor. Hane başına verilen Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Aile yardım paraları eğitim, sağlık, barınma ve gıda gibi çeşitli alanları kapsıyor. Bakan Yanık nisan ayında yaptığı açıklamada 3,4 milyar TL aile desteği ve 1 milyar TL çocuk desteği olmak üzere toplam 4,4 milyar TL ödeme yapıldığını bildirmişti. Mayıs ayı aile destek yardımı ödemeleri için henüz bir açıklama gelmiş değil.

2/5MAYIS 2023 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK

MAYIS 2023 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile destek yardımı Mayıs ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak ödemelerin 15 Mayıs'tan itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

3/5AİLE DESTEK PARASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR

AİLE DESTEK PARASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

4/5SOSYAL YARDIM ÖDEMESİ NE KADAR OLDU

SOSYAL YARDIM ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık daha önce yaptığı açıklamada " Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL’ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL’ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL’ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL’ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL’ye yükseldi. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız." açıklamasında bulunmuştu.

5/5AİLE DESTEK YARDIMI SORGULAMA EKRANI

AİLE DESTEK YARDIMI SORGULAMA EKRANI

Ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını vatandaşlar e-devlet üzerinden öğrenebilecekler. e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

Sisteme giriş sağlandıktan sonra ödemelerin yatırıldığı tarih ekrana yansıyor.

AİLE DESTEK YARDIMI ÖDEME SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

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#Aile Destek Yardımı Sorgulama#Mayıs Ayı Sosyal Yardım Parası#E-Devlet