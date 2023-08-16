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Aile destek ödemeleri ne zaman zamlı yatacak? Ağustos 2023 aile destek ödeme detayları

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Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 07:40

Aile destek ödeme tarihleri, Ağustos ayında gündemde yer alıyor. Ağustos ayı aile destek ödemesi yattı mı, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Ay ortasının gelmesiyle hak sahiplerini ilgilendiren aile destek yardımı ödeme tarihine gözler çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile destek programının bir yıl daha devam edeceğini duyurmuştu. Normal zamanda temmuzda bitmesi beklenen aile destek ödemesi uzatılırken, ödeme tarihi de gündeme geldi. Bakan Göktaş, twitter hesabından gelişmeleri duyurdu. Peki, aile destek ödemesi Ağustos yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, Aile destek parası sorgulama e-Devlet ekranı...

1/3Aile destek ödemeleri ne zaman zamlı yatacak Ağustos 2023 aile destek ödeme detayları

Aile destek ödemesi ne zaman zamlı yatacak sorusu Temmuz ayında yapılan zammın ardından merak ediliyor. Aile destek paketi Ağustos ayı ödeme tarihi belli oldu. Aile Destek Programı kapsamında 12 ay süreyle hak sahiplerine ödemeler gerçekleştirilmişti ve program Temmuz ayında sona eriyordu. Ancak alınan kararlar Aile Destek yardımı bir yıl daha uzatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Diğer taraftan Aile Destek Programı başvurusu reddedilen kişilerin sosyoekonomik durumlarının değişmesi ihtimaline istinaden kişilere söz konusu destek programı kapsamında yeniden başvuru yapılması imkânı tanınmıştır. Peki Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Ağustos ayı Aile Destek ödemeleri hangi gün hesaplara geçecek? İşte Aile sosyal yardım parası sorgulama ekranı

2/3AİLE DESTEK ÖDEMESİ AĞUSTOS YATTI MI

AİLE DESTEK ÖDEMESİ AĞUSTOS YATTI MI?

Bakan Göktaş, ''Türkiye Aile Destek Programı'nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay vermişti. Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler ağustos ayının 15'inde hesaplara aktarılmaya başlanacak." paylaşımında bulundu.

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3/3AİLE DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

AİLE DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,
durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-evde-bakim-maasi-yatan-iller-listesi-12-agustos-2023-agustos-evde-bakim-maasi-yatti-mi-ne-zaman-yatacak-42313744

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