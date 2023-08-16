Aile destek ödemeleri ne zaman zamlı yatacak? Ağustos 2023 aile destek ödeme detayları

Aile destek ödemesi ne zaman zamlı yatacak sorusu Temmuz ayında yapılan zammın ardından merak ediliyor. Aile destek paketi Ağustos ayı ödeme tarihi belli oldu. Aile Destek Programı kapsamında 12 ay süreyle hak sahiplerine ödemeler gerçekleştirilmişti ve program Temmuz ayında sona eriyordu. Ancak alınan kararlar Aile Destek yardımı bir yıl daha uzatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Diğer taraftan Aile Destek Programı başvurusu reddedilen kişilerin sosyoekonomik durumlarının değişmesi ihtimaline istinaden kişilere söz konusu destek programı kapsamında yeniden başvuru yapılması imkânı tanınmıştır. Peki Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Ağustos ayı Aile Destek ödemeleri hangi gün hesaplara geçecek? İşte Aile sosyal yardım parası sorgulama ekranı