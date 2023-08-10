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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? | 2023 Ağustos Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte e-Devlet sorgulama ekranı!

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#Aile Destek Ödeme Sorgulama#Aile Destek Ödemesi Ne Zaman Yatacak#Aile Destek Yardımı Yattı Mı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 00:35

Aile destek ödeme sorgulama ekranı 2023 ağustos ayında hak sahiplerinin yoğunlaştığı konulardan oldu. e-Devlet Kapısı üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yapan aileler ağustos ayı aile destek yardımı ödeme tarihi için Bakanlıktan yapılacak açıklamayı beklemeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destekler kapsamında sağlanan aile destek yardımı bir süre daha uzatıldı. Vatandaşlar ağustos ayı Aile Destek Programı ödeme sorgulamalarını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler. Peki, 2023 ağustos aile destek yardımı ne zaman yatacak, yattı mı? İşte, e-Devlet ödeme sorgulama ekranı ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

1/5AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK | 2023 Ağustos Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak İşte e-Devlet sorgulama ekranı

Ağustos ayı aile destek ödemesi yattı mı, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Ay ortasının gelmesiyle hak sahiplerini ilgilendiren aile destek yardımı ödeme tarihine gözler çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile destek programının bir yıl daha devam edeceğini duyurmuştu. Normal zamanda temmuzda bitmesi beklenen aile destek ödemesi uzatılırken, ödeme tarihi de gündeme geldi. Aile destek ödemeleri hanenin gelir durumuna göre tutarı 850 TL ile 1250 TL arasında yatırılıyor. Peki, Ağustos ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

2/5AĞUSTOS AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK

AĞUSTOS AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz dönemlerde ödemeler genellikle ayın 15’inden sona yapılmıştı. Ağustos ayı ikinci haftası itibariyle aile destek ödemelerinin yatırılmaya başlanacağı tahmin ediliyor.

 

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3/5AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

4/5AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK | 2023 Ağustos Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak İşte e-Devlet sorgulama ekranı

1-2 çocuklu hanelere- 350 TL

3 çocuklu hanelere- 450 TL

4 çocuklu hanelere- 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.

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5/5AİLE DESTEK YARDIMI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI

AİLE DESTEK YARDIMI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI

Ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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