AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? | 2023 Ağustos Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte e-Devlet sorgulama ekranı!

Ağustos ayı aile destek ödemesi yattı mı, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Ay ortasının gelmesiyle hak sahiplerini ilgilendiren aile destek yardımı ödeme tarihine gözler çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile destek programının bir yıl daha devam edeceğini duyurmuştu. Normal zamanda temmuzda bitmesi beklenen aile destek ödemesi uzatılırken, ödeme tarihi de gündeme geldi. Aile destek ödemeleri hanenin gelir durumuna göre tutarı 850 TL ile 1250 TL arasında yatırılıyor. Peki, Ağustos ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.