AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? | 2023 Ağustos Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte e-Devlet sorgulama ekranı!

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?
Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;