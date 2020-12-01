Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK? a) Sınav sonucunda asil sırada yer alan adaylar, Bakanlık web sayfasında yapılacak tercihduyurusuna göre, sistem üzerinden tercihlerini bildireceklerdir.

b) Adaylar en fazla 10 tercih yapabilecek olup, “tercihleri haricinde bir yere yerleştirilmekisteyip istemediğini” belirteceklerdir.

c) Adaylar sözlü sınav puanı üstünlüğü esasına göre ve tercihleri doğrultusunda ilgilipozisyonlara yerleştirilecektir.

ç) Adaylar yerleştirme sonuçlarına Bakanlık web sayfası üzerinden, başvuru sırasındabelirlemiş oldukları şifre ile ulaşabileceklerdir.