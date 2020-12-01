Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?
AileÇalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesine gerçekleşecek olan 817 personel alımı için müracaatlar 19 Kasım tarihinde sona ermişti. Müracaatların sona ermesinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde gerçekleşecek personel alımı sonuçları için heyecan dolu bekleyiş başladı. Peki, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
19 Kasım'da sona eren başvuruların ardından sonuçlar henüz açıklanmadı. Sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
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YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
a) Sınav sonucunda asil sırada yer alan adaylar, Bakanlık web sayfasında yapılacak tercihduyurusuna göre, sistem üzerinden tercihlerini bildireceklerdir. b) Adaylar en fazla 10 tercih yapabilecek olup, “tercihleri haricinde bir yere yerleştirilmekisteyip istemediğini” belirteceklerdir. c) Adaylar sözlü sınav puanı üstünlüğü esasına göre ve tercihleri doğrultusunda ilgilipozisyonlara yerleştirilecektir. ç) Adaylar yerleştirme sonuçlarına Bakanlık web sayfası üzerinden, başvuru sırasındabelirlemiş oldukları şifre ile ulaşabileceklerdir.
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ATAMA NASIL YAPILACAK?
a) Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar, istenilen belgelerle birlikteduyurulan süre içinde Bakanlık Personel Genel Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. b) Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli birmazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradananlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. c) Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adayların ataması iptal edilecekolup, bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.