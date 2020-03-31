Gündem Haber Giriş: 31 Mart 2020 - 10:51 , / 31 Mart 2020 - 10:51

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı atamaları ne zaman gerçekleşecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan atama duyurusu geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yeni Koronavirüs ile mücadele esnasında kamu hizmetlerinin aksamaması ve etkin mücadelenin yürütülebilmesi için söz konusu atamaların destekleyici olacağı belirtildi. 2020 yılı şubat ayında Cumhurbaşkanlığı kararıyla 635’i üniversitelere, 431’i diğer kurumlara olmak üzere toplam 1.066 atama izni verildiği de ayrıca hatırlatıldı. Peki, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı atamaları ne zaman gerçekleşecek?