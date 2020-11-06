Aile Bakanlığı 817 personel alımı yapacak – Başvuru şartları neler?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, personel alımı ilanı yayınladı. Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre Aile Bakanlığı, 81 ilden toplam 817 personel alımı yapacak. Aile Bakanlığı memur alımı başvuruları 9-19 Kasım 2020 tarihleri arasında online ortamda gerçekleşecek. Peki, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?
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1
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre, aşağıda belirtilen unvan ve sayıda sözleşmeli personel pozisyonu için sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacaktır.
2
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Adaylar, başvurularını Bakanlığımız web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru ekranından elektronik ortamda 09/11/2020 tarihinden 19/11/2020 tarihi m.esai bitimine (18:00) kadar yapacaklardır.
3
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Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 2 katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacak.
Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.
Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın tarihi ve yeri ile sınav için istenecek belgeler Bakanlık web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) ayrıca ilan edilecektir.
4
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Şartları
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak,
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,
d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYIN