Aile Arasında oyuncu kadrosu dikkat çekiyor: Aile Arasında nerede çekildi? Aile Arasında oyuncuları kimdir, konusu nedir?

DEVİN ÖZGÜR ÇINAR (GÜLÜMSER)
Devin Özgür Çınar, 21 Haziran 1973 tarihinde Zonguldak'da doğmuştur. 4 yaşındayken ailesi ile İzmir'e taşındı. İlkokul, ortaokul ve Liseyi İzmir'de bitirdi. Sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarında tiyatro eğitimi almaya başladı ve 1995 yılında mezun oldu.
1998 yılında SenaristiSulhi Dölek, yönetmenleriUğur Yücel, Orhan Oğuz,Türkan Derya olan "İkinci Bahar" dizisinde Türkan Şoray, Şener Şen, Tarık Papuççuoğlu, Güven Hokna, Nedim Saban,Özkan Uğur, Nurgül Yeşilçay, Ozan Güven,Arif Erkin Güzelbeyoğlu,Yasemin Çonka, Devrim Nas, Tan Sağtürk, Meral Okay ile birlikte oynamış ve Türkan Şoray'ın kızı Cennet Suruç karakterine can vermiştir.
2000 yılında Yönetmeni Tunç Başaran, Senaristi Kandemir Konduk olan "Abuzer Kadayıf" adlı sinema filminde Metin Akpınar, Talat Bulut, Sibel Turnagöl ile birlikte oynamıştır.
2005 yılında yapımcılığını Osman Yağmurdereli'nin yaptığı "Köpek" adlı dizideErkan Petekkaya, Burak Sergen, İpek Tuzcuoğlu, Cüneyt Arkın, Mustafa Avkıran, Kerem Atabeyoğlu ile birlikte başrol oynadı.
Devin Özgür Çınar, Yapımcısı, senaristi ve yönetmeni Çiğdem Vitrinel olan "Geriye Kalan" adlı filmde Erkan Bektaş ve Şebnem Hassanisoughi ile başrolde oynamıştır. Bu film ayrıca 48. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu Ödüllerini kazanmıştır
Devin Özgür Çınar, 2013 yılında "Sevdaluk" adlı dizide Erdal Özyağcılar, Demet Akbağ, Cengiz Bozkurt ve Merve Erdoğan gibi oyuncularla beraber oynadı.