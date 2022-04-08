Ahu Tuğba’nın eski sevgilisi Meriç Erkan kimdir? “Mahmut Erkan” ismini alma sürecini anlattı

Mahmut Erkan” ismini alma sürecini anlatan Meriç Erkan “Bu bir konsept değil, rabbimle aramda bir nasuh tövbesi var. Bütün her şeye tövbe edip bambaşka bir hayata geçiyorsunuz. Şimdi bana böyle çok basit geldiği için, nasıl böyle bir hayat yaşamışım diyorum. Mahmut Erkan olarak doğmak ve öyle yaşamak isterdim. Pişmanlık da bir tövbedir. Pişman olacağı şeyi yapmasın kimse, sonra çok üzülürler.” Sözleriyle geçiş sürecini anlattı.