Ahmet Turan Şan kimdir, kaç yaşında neden vefat etti? Şarkıcı Onur Şan'ın babası Ahmet Turan Şan'ın hayatı hakkında bilgiler

Dernek, vakıf, kurum ve kuruluşlarda bağlama (saz), şan (ses eğitimi), solfej, repertuar öğretmenliği ve koro şefliği yapmıştır. 1982 yılında başlayan TRT İstanbul Radyosu'ndaki Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı görevini yürüttü. Ahmet Turan Şan'ın ses sanatçılığının dışında derleme araştırmaları ve notalama çalışmaları da bulunmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı emekli öğretim görevlidir. Şerife Şan'la evli olan sanatçının bu evlilikten Orkun ve Onur isimli iki oğlu vardır.