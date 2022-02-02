Ahmet Turan Şan kimdir, kaç yaşında neden vefat etti? Şarkıcı Onur Şan'ın babası Ahmet Turan Şan'ın hayatı hakkında bilgiler

Ahmet Turan Şan'ın hayatı, vefat etmesinin ardından gündeme geldi. 66 yaşında hayatını kaybeden Şan'ın Ümraniye'de bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Ses sanatçılığının dışında derleme araştırmaları ve notalama çalışmaları da bulunan Ahmet Turan Şan, ücel Paşmakçı, Nida Tüfekçi, Neriman Altındağ Tüfekçi, Orhan Dağlı, Mehmet Özbek ve Arif Sağ gibi önemli isimlerden dersler aldı.
Ahmet Turan Şan 25 Haziran 1956'da Sivas'ta doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve lise eğitiminin bir kısmını memleketinde okumuştur. İstanbul Teknik Üniversitesinin Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümünden mezun olmuştur. 1976 yılında TRT İstanbul Radyosu'nda Amatör, 1981'de de Yetişmiş Sanatçı unvanını kazanan Şan, abisi Ömer Şan, Yücel Paşmakçı, Nida Tüfekçi, Neriman Altındağ Tüfekçi, Orhan Dağlı, Mehmet Özbek ve Arif Sağ gibi önemli isimlerden dersler almıştır.
Dernek, vakıf, kurum ve kuruluşlarda bağlama (saz), şan (ses eğitimi), solfej, repertuar öğretmenliği ve koro şefliği yapmıştır. 1982 yılında başlayan TRT İstanbul Radyosu'ndaki Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı görevini yürüttü. Ahmet Turan Şan'ın ses sanatçılığının dışında derleme araştırmaları ve notalama çalışmaları da bulunmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı emekli öğretim görevlidir. Şerife Şan'la evli olan sanatçının bu evlilikten Orkun ve Onur isimli iki oğlu vardır.