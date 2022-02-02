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Ahmet Turan Şan kimdir, kaç yaşında neden vefat etti? Şarkıcı Onur Şan'ın babası Ahmet Turan Şan'ın hayatı hakkında bilgiler

#Ahmet Turan Şan#Onur Şan#Ahmet Turan Şan Kimdir

Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Turan Şan hayatını kaybetti. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle Ümraniye'de bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Ahmet Turan Şan için yarın Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek, ardından Hekimbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek. İstanbul Teknik Üniversitesinin Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümünde eğitim alan Ahmet Turan Şan, solfej, repertuar öğretmenliği ve koro şefliği yaptı. Peki, Ahmet Turan Şan kimdir, kaç yaşında neden vefat etti? İşte, Ahmet Turan Şan'ın hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/3Ahmet Turan Şan kimdir, kaç yaşında neden vefat etti Şarkıcı Onur Şanın babası Ahmet Turan Şanın hayatı hakkında bilgiler

Ahmet Turan Şan'ın hayatı, vefat etmesinin ardından gündeme geldi. 66 yaşında hayatını kaybeden Şan'ın Ümraniye'de bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Ses sanatçılığının dışında derleme araştırmaları ve notalama çalışmaları da bulunan Ahmet Turan Şan, ücel Paşmakçı, Nida Tüfekçi, Neriman Altındağ Tüfekçi, Orhan Dağlı, Mehmet Özbek ve Arif Sağ gibi önemli isimlerden dersler aldı.

2/3AHMET TURAN ŞAN KİMDİR

AHMET TURAN ŞAN KİMDİR?

Ahmet Turan Şan 25 Haziran 1956'da Sivas'ta doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve lise eğitiminin bir kısmını memleketinde okumuştur. İstanbul Teknik Üniversitesinin Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümünden mezun olmuştur. 1976 yılında TRT İstanbul Radyosu'nda Amatör, 1981'de de Yetişmiş Sanatçı unvanını kazanan Şan, abisi Ömer Şan, Yücel Paşmakçı, Nida Tüfekçi, Neriman Altındağ Tüfekçi, Orhan Dağlı, Mehmet Özbek ve Arif Sağ gibi önemli isimlerden dersler almıştır.

3/3Ahmet Turan Şan kimdir, kaç yaşında neden vefat etti Şarkıcı Onur Şanın babası Ahmet Turan Şanın hayatı hakkında bilgiler

Dernek, vakıf, kurum ve kuruluşlarda bağlama (saz), şan (ses eğitimi), solfej, repertuar öğretmenliği ve koro şefliği yapmıştır. 1982 yılında başlayan TRT İstanbul Radyosu'ndaki Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı görevini yürüttü. Ahmet Turan Şan'ın ses sanatçılığının dışında derleme araştırmaları ve notalama çalışmaları da bulunmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı emekli öğretim görevlidir. Şerife Şan'la evli olan sanatçının bu evlilikten Orkun ve Onur isimli iki oğlu vardır.

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