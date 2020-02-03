Ahmet Mekin’in eşi yaşamını yitirdi

TÜRK sinemasının emektar oyuncularından, ’Altın Portakal’ ödüllü Ahmet Mekin’in (Kurteli) (88), kanser tedavisi gören 63 yıllık hayat arkadaşı oyuncu Kumral Şükran Kurteli (82), bu sabah hastanede hayatını kaybetti.Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)-
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Eşinin saat 08.00’de yaşamını yitirdiğini öğrenen Mekin, hastaneye geldi. Hastalığından bu yana eşinin başından ayrılmayan Mekin, acı haberle sarsıldı.
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2 HAFTA ÖNCE EŞİNİ ANLATMIŞTI
Ahmet Mekin, kendisi gibi oyuncu olan eşi için 2 hafta önce DHA’ya verdiği röportajda 1957 yılında eşim Avrupa’da Orhan Kemal’in romanından uyarlanan ’Suçlu’ filmi ile uğraşıyordu. O tarihlerde tanıştık. Birlikte yaşamaya karar verdik ve eşim o tarihten itibaren oyunculuk yapmayacağını söyledi. Neden diye sordum, ’Evlilikte, beraber oyunculuk olmuyor’ dedi. O tarihten sonra da sinemaya dönmedi. Bu nedenle 63 yıl süren evliliğimizi o ayakta tuttu. Hem de aslan gibi devam ettirdi. Torunlarımız evlenmeye başladı, çevremiz genişledi ancak bu hastalık bizi çok üzdü" diye röportaj vermişti.
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'CAN YOLDAŞIMI KAYBETTİM’
Türk sinemasının emektar oyuncularından Ahmet Mekin, 63 yıllık hayat arkadaşı Kumral Şükran Kurteli’nin ölüm haberini aldıktan sonra sabah saatlerinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne geldi. Çok üzgün olduğu gözlenen Ahmet Mekin, "65 yıllık eşimi kaybetmek çok tarifsiz acı. Ben tüm hazırlığımı kendi ölümüm üzerine yapmıştım. Ne diyeyim, ne söyleyeyim? Hepimizin anasıydı. Çocuklarımın, torunlarımın, hepimizin anasıydı. Can yoldaşımı kaybettim" dedi.
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ERDEK’TE TOPRAĞA VERİLECEK
Kumral Şükran Kurteli’nin cenazesi, Uncalı Mezarlığı’na götürüldü. Uncalı Mezarlığı’nda dost ve yakınlarının taziyelerini kabul eden Ahmet Mekin, "Evimin direği, kızlarımın, gelinlerimin, torunlarımın her şeyiydi, böyle bir ölümü hak etmemişti" diyerek, gözyaşı döktü. Kumral Şükran Kurteli’nin cenaze aracına konulmasına dayanamayan Mekin, araçtan uzak durmaya çalıştı. Kızı Zeynep Geven, cenaze aracına konulan annesinin tabutuna son kez dokunup, gözyaşı döktü.
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Uncalı Mezarlığı’nda yıkanan cenaze, karayoluyla toprağa verileceği Balıkesir’in Erdek İlçesi Ocaklar Mezarlığı’na götürülmek üzere yola çıktı.