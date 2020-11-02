Ahmet Hakan, Burhan Kuzu'yu yazdı: Bazen kızdı, bazen memnun oldu: Ama hiç küsmedi bana
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk siyasetinin ve kamuoyunun yakından tanıdığı isim olan Burhan Kuzu'yu yazdı.
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1
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- Korona olduğunu bile bilmiyorduk! Koronadan vefat ettiğini duyunca fazlasıyla şaşırmam bu yüzden herhalde.
- 65 yaşındaymış Burhan Hoca... Vay be! Hiç de çok yaşlı değilmiş. Oysa ben kendimi bildim bileli onun epey yaş almış olduğunu düşünürdüm.
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- “Falanca benim talebem, filanca benim talebem” deyip durmasının bu yaşlılık imajında bir etkisi var mıydı? Bilemiyorum.
- Yüz yüze hiç tanıştınız mı kendisiyle? Pamuk gibi bir adamdı. Sohbeti tatlıydı. Kamer Genç’le şakalaşmalarını anlatmaya doyamazdı.
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- Hep dikkatimi çekmiştir: Burhan Hoca ne zaman gülse, yüzü bir çocuğun yüzü gibi olurdu. Gülünce çocuklaşırdı.
- Bir şey talep edildiğinde anında telefonu eline alıp o talebi yerine getirmek için sağa sola telefon açardı. Hatta bu özelliği başına dert de oldu ömrünün son deminde.
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- Bakan olamayışını mesele edip de bunu dışa vuran ilk ve tek siyasetçi oydu. Bu yönü nedense bana samimiyetinin bir göstergesiymiş gelirdi.
- Sosyal medyaya dadandı bir ara... Orada biraz fazla hırt bir tutum alıyordu. Bu nedenle kişiliğinden farklı bir portre çıktı ortaya. Keşke uzak dursaydı o alandan.
5
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- Başkanlık sisteminin hastasıydı. Yeni değildi bu hastalık. Ta Özal’dan, Demirel’den beri bunu istiyordu. Sonunda muradına erdi.
- Çok yazdım Burhan Hoca’yı... Olumlu, olumsuz. Bazen kızdı, bazen memnun oldu. Ama hiçbir zaman küsmedi bana... Allah gani gani rahmet eylesin Hoca’ya...
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ŞIHLI KÖYÜNDEN ANAYASA KÜRSÜSÜNE
Koronavirüsten öldüğü açıklanan Burhan Kuzu Kayseri’nin Şıhlı köyünde doğdu. Dokuz kardeştiler. Önce imam babasını, ardından annesini kaybetti. Ancak bütün kardeşleri gibi okumaya sarıldı. Hukuk okudu, anayasa profesörlüğüne kadar yükseldi. 2001’de girdiği siyasette kısa sürede kamuoyunun tanıdığı bir isim oldu.
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Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve 22, 23 ve 24. dönem AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu, Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Şıhlı köyünde 1955’te dünyaya geldi. Babası Ali Rıza bey köyün imamıydı. O dönem devletten maaş almayan fahri imamlar köylünün desteğiyle geçinirdi. 40 yıl imamlık yapan Ali Rıza bey, oğlu Burhan 15 yaşındayken minarenin tepesinde öğle ezanını okurken vefat etti
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Burhan 9 kardeşin ortancasıydı. Annesi Zahide hanım çocuklarını okutmakta ısrarcıydı. Babasından üç yıl sonra da annesini kaybetti. Bütün kardeşleri gibi okudu. Kardeşlerinin büyük bölümü öğretmen ve bir ağabeyi imam oldu. İlkokulu Şıhlı köyünde bitirdikten sonra ağabeylerinin desteğiyle ortaokul ve liseyi Develi’de tamamladı.
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TIP OKUMAK İSTERKEN HUKUK
Tıp okumak isterken hukuka yöneldi. Girdiği her okulu dereceyle bitirdi. Bu azmini anlatırken “Anadolu çocuğu için okumak ekmek kapısı. Sadece ben değil bizim neslimiz çilekeş okuduk” diyordu.
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İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1976’da dereceyle bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını aynı fakültede tamamladı. 1976’da Tekirdağ’da kaymakamlık stajı yaptı. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1984’te doktor, 1989’da doçent, 1998’de profesör oldu. Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı’na kadar yükseldi.
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ADAYLIK YORUMU: ‘NASİP DEĞİLMİŞ’
2001’de AK Parti’nin kurucu üyesi olarak aktif siyasete girdi. AK Parti’de üç dönem milletvekili seçildi ve uzun süre TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı. Üç dönem kuralı nedeniyle Haziran 2015’te milletvekili adayı olmadı. AK Parti yönetiminde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine devam etti. Başkanlık sisteminde Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi oldu. Siyasi kariyerinde Adalet Bakanlığı beklentisi olduğunu yakın çevresi bilirdi. Bunu kamuoyuna dönük hiç ifade etmedi.
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Son vekillik döneminde TBMM Başkanı olmak istedi, ancak AK Parti’deki dengeler nedeniyle aday olmadı. Bu konuda, “Partimizin kurallarını çiğnemek istemedim. Nasip değilmiş” demekle yetindi.
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HEM ŞAKALARI HEM SİVRİ ÇIKIŞLARI VARDI
Akademik hayatında da siyasette de nüktedan kişiliği ve şakalara kendisini dahil eden hoşgörülü yaklaşımıyla sempati topladı. Sohbetlerinde, Anadolu’dan anılar ve fıkralar eksik olmazdı. Sosyal medyada ise bazen sivri çıkışlarıyla kitlesel tartışmaların fitilini ateşledi. Son dönemde, yargılanan İranlı işadamı Naci Şerifi Zindaşti’nin davasında yargıyı etkilemeye çalışmakla suçlandı.
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17 EKİM’DEN BERİ TEDAVİ GÖRÜYORDU
Prof. Dr. Burhan Kuzu, koronavirüs dolayısıyla yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti. Oğlu Süleyman Kuzu, “Babam son dönemde sürekli toplantılar yapıyordu. Virüs ne zaman nasıl bulaştığını bilmiyoruz” dedi. Kuzu’nun 17 Ekim’den beri koronavirüs tedavisi gördüğünü belirtti.
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BUGÜN İSTANBUL’DAN UĞURLANACAK
Burhan Kuzu bugün İstanbul Fatih Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı öğrenildi.
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ERDOĞAN: DEĞERLİ YOL ARKADAŞIM
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
“Bugün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, AK Parti’mizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabb’imden koronavirüs tedavisi gören tüm hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum.”