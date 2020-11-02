Ahmet Hakan, Burhan Kuzu'yu yazdı: Bazen kızdı, bazen memnun oldu: Ama hiç küsmedi bana

- Hep dikkatimi çekmiştir: Burhan Hoca ne zaman gülse, yüzü bir çocuğun yüzü gibi olurdu. Gülünce çocuklaşırdı.



- Bir şey talep edildiğinde anında telefonu eline alıp o talebi yerine getirmek için sağa sola telefon açardı. Hatta bu özelliği başına dert de oldu ömrünün son deminde.