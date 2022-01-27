Ahmet Bolat kimdir? THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın biyografisi

PROF. DR. AHMET BOLAT KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Bolat, akademisyen ve yönetici olarak çeşitli üniversitelerde ve şirketlerde çalıştı. Daha önce de Strateji Geliştirme, Filo Planlama, Yatırım Yönetimi ve Ar-Ge'den sorumlu Başkan olarak Ortaklığa 400'e yakın uçak satın alımı ile 150'ye yakın uçak kiralanmasının planlanması ve gerçekleştirilmesinde hizmet etti.



Turkish Cabin Interior AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Turkish HABOM AŞ ve SunExpress Havayolları Yönetim Kurulları Üyesi ve THY Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı. Bolat, uçak-körük ataması, petrol tanker taşımacılığı, şehirlerarası otobüs işletmeciliği gibi lojistik alanlarda projeler yürüterek; optimizasyon, sıralama ve çizelgeleme ve otomobil üretim hatları konularında birçok doktora, yüksek lisans tezleri yaptırmış ve bu alanlarda uluslararası periyodiklerde çok sayıda makale yayınladı.