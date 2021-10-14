Ahmet Alanlı kimdir, nereli? Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Dr. Ahmet Alanlı'nın biyografisi

İş hayatına 2000 yılında İstanbul’da Şekerbank’ta Mali Tahlil ve İstihbarat Uzmanı olarak başladı. 2004-2014 yılları arasında İstanbul’da Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürlüğü’nde Birim Yönetici olarak görev aldı. 2014’ten 2020 yılına kadar Ankara’da Türkiye Finans Katılım Bankası’nda Şube Müdürü olarak çalıştı. 1 Haziran 2020 tarihinde Dicle Kalkınma Ajansı’na Genel Sekreter olarak atandı.