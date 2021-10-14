Ahmet Alanlı kimdir, nereli? Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Dr. Ahmet Alanlı'nın biyografisi
Ahmet Alanlı, MasterChef yarışmasına konuk olarak katıldı. Görüntüler ardından Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Dr. Ahmet Alanlı'nın biyografisi merak konusu oldu. Peki, Ahmet Alanlı kimdir, nereli? Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Ahmet Alanlı'nın biyografisi
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Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Ahmet Alanlı 1974 yılında Ordu’nun Korgan İlçesinde doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Samsun Terme’de tamamladıktan sonra şisans eğitimini, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yaptı. Yüksek Lisansını Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümünde 2007’de bitirdi.
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İş hayatına 2000 yılında İstanbul’da Şekerbank’ta Mali Tahlil ve İstihbarat Uzmanı olarak başladı. 2004-2014 yılları arasında İstanbul’da Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürlüğü’nde Birim Yönetici olarak görev aldı. 2014’ten 2020 yılına kadar Ankara’da Türkiye Finans Katılım Bankası’nda Şube Müdürü olarak çalıştı. 1 Haziran 2020 tarihinde Dicle Kalkınma Ajansı’na Genel Sekreter olarak atandı.
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İngilizce, Rusça ve Arapça bilen Ahmet Alanlı evli iki çocuk babasıdır.