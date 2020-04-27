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Haber Giriş: 27 Nisan 2020 - 16:55,

Ah be Nur! Kendimde değilim duyduğumdan beri...

Ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Çok sayıda ünlü isim duydukları acıyı sosyal medya hesaplarından dile getirdi. İşte ünlü isimlerin Nur Yerlitaş’ın vefatının ardından paylaştıkları mesajlar....

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1DERYA TUNA

DERYA TUNA

Benim dostum yıllanmış arkadaşım duyduğumdan beri kendimde değilim bu mübarek Ramazan ayında mekanın cennet olsun nurum

2AJDA PEKKAN

AJDA PEKKAN

Benim çok çok kıymetli ve özel arkadaşım... Moda Dünyasında kendine ait bir dönem açan, tarzı, yaratıcılığı, yenilikçi fikirleriyle fark yaratan, sahne ve show dünyasını öylesine benimsemiş ve muhteşem işler çıkarmış bir markaydın Sen. Bizlere güzellik katan kostümlerini, güzel kalbini ve dostluğunu unutmak mümkün değil. Bugün bu erken ayrılığın derin üzüntüsü içindeyim. Allahtan rahmet diliyorum. Nurlar içinde uyu

3CEMİL İPEKÇİ

CEMİL İPEKÇİ

Canım yıllarımın dostu, gönlü güzel dostluğu güzel ,zevk dolu, insan olarak bir daha eşi gelmeyecek adı gibi gönlü nur, Nur Yerlitaş’ın vefatı inanılmaz derin bir acı ve üzüntüye boğdu beni. Nur'um yattığın yer adın gibi nurlarla dolsun, bu mübarek ay ve günün tüm rahmeti üzerine yağsın. Öbür alemde görüşmek üzere canım benim.

4SEMA ÇELEBİ

SEMA ÇELEBİ

43 yıllık canim dostum NUR'umuzu kayıp ettik acım sonsuzdur Allah bütün sevenlerine sabır versin kardeşi Benal’ın başı sağ olsun sözün bittiği yer.

5SELEN GÖRGÜZEL

SELEN GÖRGÜZEL

Ah Nurellam... Ah pamuk kalplim...sende gittin...içim sızım sızım çok ama çok üzgünüm...Seni çok özleyeceğim...Nur’um adın gibi nurlar içinde uyu...Mekanın cennet olsun

6DENİZ SEKİ

DENİZ SEKİ

Ahhhh be Nur’um, Nur yüzlüm çok üzdün... Hep annemi sorardın, geçecek bu günler derdin... Denizim derdin uzun uzun... Melek kız derdin bana. Şimdi sen melek oldun. Ne diyeyim nasıl söyleyeyim bilmiyorum... Kalbim ağrıyor. Mekanın cennet olsun canım arkadaşım. Allah rahmet eylesin.

7IVANA SERT

IVANA SERT

Birlikte çalışma şansına sahip olduğum canım Nur’um nurlar içinde uyu. Işığın bol mekânın cennet olsun. Her zaman kalbimde olacaksın

8ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

Canım Nur’cum melek kalpli kadın, sen de gittin bu diyardan; ismin gibi Nur’lar içinde uyu

9ASLI HÜNEL

ASLI HÜNEL

Ahhh Nur ablacım... Seni hep böyle güzel bakan gözlerinle hatırlayacağım... Çok üzgünüm

10ASLI ŞEN

ASLI ŞEN

Canım Nur’um!Mekanın cennet olsun arkadaşım. Mübarek Ramazan ayında gözlerini yumdun hayata. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Seni hep çok güzel anacağım ve özleyeceğim. Allah rahmet eylesin

11ELİF KARLI

ELİF KARLI

Ahhh Nur abla.. Çok üzüldüm ve anılarımız... Ahhh.. Adın gibi nurlarda uyu. Allah rahmet eylesin Nur ablam

12İZZET YILDIZHAN

İZZET YILDIZHAN

En son ziyaret ettiğimde… Boş dünya Allah rahmet eylesin

13EBRU DESTAN

EBRU DESTAN

Ah be Nur ablacım, çok üzüldüm hayat ne kadar kısa ve her şey nasıl aniden oluveriyor?Her ölüm biraz erken... Mekanın cennet olsun

14IŞIL REÇBER

IŞIL REÇBER

9 Şubat 2020 gecesi...Bir tanem benim,Bir varız bir yokuz hayat...İsmin gibi nur içinde huzurla uyu canım benim seni çok özleyeceğiz

15SERPİL ÇAKMAKLI

SERPİL ÇAKMAKLI

Allah rahmet eylesin Mekanın cennet ruhun şad olsun canım Nurum. Seni tanımam uzun yıllara dayalı seninle kah güldük kah ağladık güzel paylaşımlarda bulunduk .Çok çok üzgünüm uzun zamandır tedavi görüyordun, hayattan sevdiklerinden kopmadan, pozitif enerjinle yaşamına devam ettin buraya kadarmış bizlerin az kahrını çekmedin . Rabbim kardeşlerine yakınlarına ve sevenlerine sabırlar versin

16HAMDİ ALKAN

HAMDİ ALKAN

Daima tebessümün ile hatırlayacağım seni. Işıklar içinde uyu... Mekanın cennet olsun. Tüm aileye dostlarına sabırlar dilerim.

17DERYA ŞENSOY

DERYA ŞENSOY

Ahh Nurella! Çok üzgünüm..

18HELİN AVŞAR

HELİN AVŞAR

Nurella çok üzgünüm çok

19TUĞBA ÖZERK

TUĞBA ÖZERK

Huzur içinde uyu

20SERKAN KAYA

SERKAN KAYA

Adın gibi Nur’lar içinde uyu. Rabbim yar ve yardımcın olsun.

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Nur Yerlitaş hayatını kaybetti

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