Ağustos kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? İşte ayrıntılar!
Covid-19 salgını ardından hayata geçirilen ‘Kısa Çalışma Ödeneği’’ ödemeleri devam ediyor. Kısa çalışma ödenekleri T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak. Gözler şimdi ağustos ayı ödemelerinin yapılacağı tarihte. Peki, KÇÖ ne zaman yatacak?
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Kısa Çalışma Ödeneği, ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerinin kapanması veya faaliyetlerin yavaşlaması durumunda çalışanlara üç aylık süre için İşsizlik Fonu’ndan verilen ödenek olarak biliniyor. Ödenekten yararlanan vatandaşlar ağustos ayı ödemelerine odaklandı. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Kısa çalışma ödenekleri T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak. Ödemelerin net tarihi belli olmadı ancak bu ayın sonuna kadar yapılacağı tahmin ediliyor.
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KİMLER YARARLANABİLİR?
İş yerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya faaliyetlerini tamamen ya da kısmen en az 4 hafta durduran işverenler, kısa çalışma başvurusu yapabiliyor.
Kısa çalışma başlama tarihinden önceki 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son 3 yılda 450 gün prim ödemiş olanlar ödenekten faydalanabiliyor. Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin doğrudan kendisine ve aylık olarak ödeniyor.
Kısa çalışma uygulamasından yararlanmak için asgari çalışan sayısı şartı bulunmuyor. Bir kişi çalıştıran işveren de bu uygulamadan yararlanabiliyor. Başvurular için sektör ayrımı da yok, her sektörden başvuru yapılabiliyor. SGK ve Maliye borcu olan bir işveren de kısa çalışma başvurusunda bulunabiliyor.