Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Kısa çalışma ödeneği ödemeleri her ay belirli tarihlerde yapılıyor. Ağustos ayı ödemelerinin tarihini merak pek çok kişinin merak ettiği tarih bilgisi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül’den itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.