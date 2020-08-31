Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
Koronavirüs pandemi sürecinde uygulamaya geçen kısa çalışma ödeneği uygulaması devam ediyor. Kısa çalışma ödeneği uygulaması, Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayımlanması ile 2 ay daha uzatıldı. Peki, ağustos ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği nasıl alınıyor?
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Kısa çalışma ödeneği ödemeleri her ay belirli tarihlerde yapılıyor. Ağustos ayı ödemelerinin tarihini merak pek çok kişinin merak ettiği tarih bilgisi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül’den itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.
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Bakan Selçuk, “ Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül’den itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.
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“AĞUSTOS AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 3-4 EYLÜL 2020 TARİHLERİNDE YAPILACAK”
IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2-4 olanlara 3 Eylül’de, 6-8 olanlara 4 Eylül’de ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.
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Cumhurbaşkanı Kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı.
Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
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Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.