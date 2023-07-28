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AĞUSTOS ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU! Ağustos celbi askerlik yerleri 2023 nasıl öğrenilir? e-Devlet MSB askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama

Güncelleme Tarihi:

#Ağustos Askerlik Yerleri#Askerlik Celp Yerleri#Ağustos Celp
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 10:53

Ağustos ayı askerlik celp yerleri binlerce genç tarafından bekleniyordu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulan Ağustos 2023 askerlik celp yerleri, silah altına alınacak kişiler tarafından takip ediliyor. Vatani görevini yerine getirmek için geçtiğimiz günlerde sağlık testi olan adaylar, MSB tarafından yayınlanan sonuçlara göre nerede görev yapacaklarını öğrenebiliyor. Ağustos askerlik yerleri açıklandı mı? sorusu da bu bağlamda merak ediliyor. Peki, Ağustos celbi askerlik yerleri 2023 açıklandı mı? İşte e-Devlet askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı!

1/4AĞUSTOS ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU Ağustos celbi askerlik yerleri 2023 nasıl öğrenilir e-Devlet MSB askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama

Ağustos askerlik yerleri 2023 MSB tarafından açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulan 2023 Ağustos celbi ile ilgili araştırmalar artışa geçti. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, “Ağustos/Eylül/Ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir.” ifadelerine yer verildi. İşte e-Devlet askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama sayfası!

2/4AĞUSTOS CELBİ ASKERLİK YERLERİ 2023 BELLİ OLDU

AĞUSTOS CELBİ ASKERLİK YERLERİ 2023 BELLİ OLDU!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuruya göre ağustos ayı celp yerleri belli oldu. MSB sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ağustos/Eylül/Ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.” ifadelerine yer verildi.

ASKERLİK CELP SINIFLANDIRMA SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

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3/4YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ

YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ

Er (1'inci Grup) - 10 Ağustos 2023

Er (2'nci Grup) - 07 Eylül 2023

Er (3'üncü Grup) - 05 Ekim 2023

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.

4/4ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

E-devlet sistemine girdikten sonra hizmetler bölümüne tıklayın.

Sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.

 

 

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