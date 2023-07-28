AĞUSTOS ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU! Ağustos celbi askerlik yerleri 2023 nasıl öğrenilir? e-Devlet MSB askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama

Ağustos askerlik yerleri 2023 MSB tarafından açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulan 2023 Ağustos celbi ile ilgili araştırmalar artışa geçti. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, “Ağustos/Eylül/Ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir.” ifadelerine yer verildi. İşte e-Devlet askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama sayfası!