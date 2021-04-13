Ağrı ve Nevşehir imsakiye 2021 bilgileri! Ağrı'da ve Nevşehir'de sahur iftar vakti Diyanet imsakiyesi
Ağrı ve Nevşehir İmsakiyesi dahilinde iftar ve sahur vakitleri yayımlandı. Nevşehir'de ve Ağrı'da sahur ve iftar saat kaçta? sorusu araştırılıyor. Ramazan ayının ilk orucu 13 Nisan'da tutulacak. Farz olan oruçların tutulmasının ardından bayram başlayacak. 2021 İftar saati ve sahur vakti Patnos ve Doğubeyazıt olmak üzere tüm Ağrı ilçelerinde araştırılıyor. İşte Ağrı sahur ve iftar vakitleri...
Ağrı ve Nevşehir sahur ve iftar saatleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayı 2021 yılında nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Oruç tutacak olan Müslümanlar imsak vaktinden iftar vaktine kadar orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. Peki, Ağrı imsakiye bilgilerine göre Nevşehir'de ve Ağrı'da iftar saat kaçta yapılacak ve ilk sahur saat kaçta olacak? İşte, Ramazan ayı için Diyanet tarafından hazırlanan 2021 Nevşehir ve Ağrı imsakiye bilgileri ve sahur iftar saati detayları
RAMAZAN 2021 AĞRI İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|03:58
|18:50
|20:13*
|2
|14.04.2021
|03:56
|18:51
|20:14
|3
|15.04.2021
|03:54
|18:52
|20:16
|4
|16.04.2021
|03:52
|18:53
|20:17
|5
|17.04.2021
|03:51
|18:54
|20:18
|6
|18.04.2021
|03:49
|18:55
|20:20
|7
|19.04.2021
|03:47
|18:56
|20:21
|8
|20.04.2021
|03:45
|18:57
|20:22
|9
|21.04.2021
|03:43
|18:58
|20:24
|10
|22.04.2021
|03:42
|18:59
|20:25
|11
|23.04.2021
|03:40
|19:00
|20:26
|12
|24.04.2021
|03:38
|19:01
|20:28
|13
|25.04.2021
|03:36
|19:02
|20:29
|14
|26.04.2021
|03:35
|19:03
|20:31
|15
|27.04.2021
|03:33
|19:04
|20:32
|16
|28.04.2021
|03:31
|19:05
|20:33
|17
|29.04.2021
|03:29
|19:06
|20:35
|18
|30.04.2021
|03:28
|19:07
|20:36
|19
|01.05.2021
|03:26
|19:08
|20:38
|20
|02.05.2021
|03:24
|19:09
|20:39
|21
|03.05.2021
|03:22
|19:10
|20:40
|22
|04.05.2021
|03:21
|19:11
|20:42
|23
|05.05.2021
|03:19
|19:12
|20:43
|24
|06.05.2021
|03:18
|19:13
|20:45
|25
|07.05.2021
|03:16
|19:14
|20:46
|26
|08.05.2021
|03:14
|19:15
|20:47**
|27
|09.05.2021
|03:13
|19:16
|20:49
|28
|10.05.2021
|03:11
|19:17
|20:50
|29
|11.05.2021
|03:10
|19:18
|20:52
|30
|12.05.2021
|03:08
|19:19
|20:53***
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RAMAZAN 2021 NEVŞEHİR İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:34
|19:22
|20:43*
|2
|14.04.2021
|04:33
|19:23
|20:45
|3
|15.04.2021
|04:31
|19:24
|20:46
|4
|16.04.2021
|04:29
|19:25
|20:47
|5
|17.04.2021
|04:27
|19:26
|20:48
|6
|18.04.2021
|04:26
|19:27
|20:50
|7
|19.04.2021
|04:24
|19:28
|20:51
|8
|20.04.2021
|04:22
|19:29
|20:52
|9
|21.04.2021
|04:20
|19:30
|20:53
|10
|22.04.2021
|04:19
|19:31
|20:55
|11
|23.04.2021
|04:17
|19:32
|20:56
|12
|24.04.2021
|04:15
|19:33
|20:57
|13
|25.04.2021
|04:14
|19:34
|20:59
|14
|26.04.2021
|04:12
|19:35
|21:00
|15
|27.04.2021
|04:10
|19:36
|21:01
|16
|28.04.2021
|04:09
|19:37
|21:03
|17
|29.04.2021
|04:07
|19:38
|21:04
|18
|30.04.2021
|04:05
|19:39
|21:05
|19
|01.05.2021
|04:04
|19:40
|21:07
|20
|02.05.2021
|04:02
|19:41
|21:08
|21
|03.05.2021
|04:00
|19:41
|21:09
|22
|04.05.2021
|03:59
|19:42
|21:11
|23
|05.05.2021
|03:57
|19:43
|21:12
|24
|06.05.2021
|03:56
|19:44
|21:13
|25
|07.05.2021
|03:54
|19:45
|21:15
|26
|08.05.2021
|03:53
|19:46
|21:16**
|27
|09.05.2021
|03:51
|19:47
|21:17
|28
|10.05.2021
|03:50
|19:48
|21:19
|29
|11.05.2021
|03:48
|19:49
|21:20
|30
|12.05.2021
|03:47
|19:50
|21:21***