Ağrı ve Nevşehir imsakiye 2021 bilgileri! Ağrı'da ve Nevşehir'de sahur iftar vakti Diyanet imsakiyesi

Tur güzergahlarındaki Ürgüp ve Avanos ilçeleri, Ortahisar, Göreme, Uçhisar beldeleri ile Çavuşin köyündeki turistik merkezleri gezen turistler ortaya çıkan manzarada fotoğraf çektirdi.



Sıcaklığın sıfırın altında seyrettiği bölgede, Nevşehir İl Özel İdaresi ile belediye ekipleri kar temizleme ve yollarda oluşacak buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.