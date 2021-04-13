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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 11:04 | 

Ağrı ve Nevşehir imsakiye 2021 bilgileri! Ağrı'da ve Nevşehir'de sahur iftar vakti Diyanet imsakiyesi

Ağrı ve Nevşehir İmsakiyesi dahilinde iftar ve sahur vakitleri yayımlandı. Nevşehir'de ve Ağrı'da sahur ve iftar saat kaçta? sorusu araştırılıyor. Ramazan ayının ilk orucu 13 Nisan'da tutulacak. Farz olan oruçların tutulmasının ardından bayram başlayacak. 2021 İftar saati ve sahur vakti Patnos ve Doğubeyazıt olmak üzere tüm Ağrı ilçelerinde araştırılıyor. İşte Ağrı sahur ve iftar vakitleri...

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Ağrı ve Nevşehir sahur ve iftar saatleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayı 2021 yılında nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Oruç tutacak olan Müslümanlar imsak vaktinden iftar vaktine kadar orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. Peki, Ağrı imsakiye bilgilerine göre Nevşehir'de ve Ağrı'da iftar saat kaçta yapılacak ve ilk sahur saat kaçta olacak? İşte, Ramazan ayı için Diyanet tarafından hazırlanan 2021 Nevşehir ve Ağrı imsakiye bilgileri ve sahur iftar saati detayları

RAMAZAN 2021 AĞRI İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202103:5818:5020:13*
214.04.202103:5618:5120:14
315.04.202103:5418:5220:16
416.04.202103:5218:5320:17
517.04.202103:5118:5420:18
618.04.202103:4918:5520:20
719.04.202103:4718:5620:21
820.04.202103:4518:5720:22
921.04.202103:4318:5820:24
1022.04.202103:4218:5920:25
1123.04.202103:4019:0020:26
1224.04.202103:3819:0120:28
1325.04.202103:3619:0220:29
1426.04.202103:3519:0320:31
1527.04.202103:3319:0420:32
1628.04.202103:3119:0520:33
1729.04.202103:2919:0620:35
1830.04.202103:2819:0720:36
1901.05.202103:2619:0820:38
2002.05.202103:2419:0920:39
2103.05.202103:2219:1020:40
2204.05.202103:2119:1120:42
2305.05.202103:1919:1220:43
2406.05.202103:1819:1320:45
2507.05.202103:1619:1420:46
2608.05.202103:1419:1520:47**
2709.05.202103:1319:1620:49
2810.05.202103:1119:1720:50
2911.05.202103:1019:1820:52
3012.05.202103:0819:1920:53***


TÜM İLLERİN DE BULUNDUĞU DETAYLI İMSAKİYE İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

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RAMAZAN 2021 NEVŞEHİR İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:3419:2220:43*
214.04.202104:3319:2320:45
315.04.202104:3119:2420:46
416.04.202104:2919:2520:47
517.04.202104:2719:2620:48
618.04.202104:2619:2720:50
719.04.202104:2419:2820:51
820.04.202104:2219:2920:52
921.04.202104:2019:3020:53
1022.04.202104:1919:3120:55
1123.04.202104:1719:3220:56
1224.04.202104:1519:3320:57
1325.04.202104:1419:3420:59
1426.04.202104:1219:3521:00
1527.04.202104:1019:3621:01
1628.04.202104:0919:3721:03
1729.04.202104:0719:3821:04
1830.04.202104:0519:3921:05
1901.05.202104:0419:4021:07
2002.05.202104:0219:4121:08
2103.05.202104:0019:4121:09
2204.05.202103:5919:4221:11
2305.05.202103:5719:4321:12
2406.05.202103:5619:4421:13
2507.05.202103:5419:4521:15
2608.05.202103:5319:4621:16**
2709.05.202103:5119:4721:17
2810.05.202103:5019:4821:19
2911.05.202103:4819:4921:20
3012.05.202103:4719:5021:21***

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apadokya bölgesinde hafta sonu etkili olan kar, ilkbahar renklerine bürünen bölgeyi beyaz örtüyle kapladı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile turistlerde hayranlık oluşturan Kapadokya'da, nisan ayının gelişiyle boy gösteren çiçekler kar altında kaldı.Peribacaları, doğal kaya oluşumlar ve kayadan oyma tarihi mekanların karla bütünleşmesi güzel görüntü ortaya çıkardı.

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Tur güzergahlarındaki Ürgüp ve Avanos ilçeleri, Ortahisar, Göreme, Uçhisar beldeleri ile Çavuşin köyündeki turistik merkezleri gezen turistler ortaya çıkan manzarada fotoğraf çektirdi.

Sıcaklığın sıfırın altında seyrettiği bölgede, Nevşehir İl Özel İdaresi ile belediye ekipleri kar temizleme ve yollarda oluşacak buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

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