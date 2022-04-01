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AĞRI SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ: Ağrı'da sahur saat kaçta? 2022 Ağrı imsakiyesi

#Ağrı#Ağrı Sahur#Ağrı Sahur Saatleri

Ağrı sahur ve iftar saatleri ilk iftara saatler kala merakla araştırılıyor. Ramazan ayı 2022 yılında Nisan aylarında idrak edilecek. Oruç tutacak olan Müslümanlar imsak vaktinden iftar vaktine kadar orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. Peki, Ağrı imsakiye bilgilerine göre Ağrı'da iftar saat kaçta yapılacak ve ilk sahur saat kaçta olacak? İşte, Ramazan ayı için Diyanet tarafından hazırlanan 2022 Ağrı imsakiye bilgileri ve sahur iftar saati detayları

1/3AĞRI SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ: Ağrıda sahur saat kaçta 2022 Ağrı imsakiyesi

Ağrı İmsakiyesi içerisinde iftar ve sahur vakitleri yayımlandı. Ağrı'da sahur ve iftar saat kaçta? sorusu araştırılıyor. Ramazan ayının ilk orucu 2 Nisan'da tutulacak. Farz olan oruçların tutulmasının ardından bayram başlayacak. 2022 İftar saati ve sahur vakti Patnos ve Doğubeyazıt olmak üzere tüm Ağrı ilçelerinde araştırılıyor. İşte Ağrı sahur ve iftar vakitleri...

2/3RAMAZAN 2022 AĞRI İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK

RAMAZAN 2022 AĞRI İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)
102 Nisan04:1918:39
203 Nisan04:1718:40
304 Nisan04:1518:41
405 Nisan04:1318:42
506 Nisan04:1118:43
607 Nisan04:0918:44
708 Nisan04:0818:45
809 Nisan04:0618:46
910 Nisan04:0418:47
1011 Nisan04:0218:48
1112 Nisan04:0018:49
1213 Nisan03:5818:50
1314 Nisan03:5718:51
1415 Nisan03:5518:52


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3/3AĞRI SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ: Ağrıda sahur saat kaçta 2022 Ağrı imsakiyesi

Ramazanda mide sorunlarını tetikleyen besinlerden uzak durulması önerisinde bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Kaya, Ramazanda özellikle acılı, baharatlı, biberli, aşırı yağlı ve ağır yemekler yenmemelidir. Mideyi rahatsız edebilecek aşırı tuzlu besinler ve kızartmalardan da kaçınılmalıdır dedi.

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