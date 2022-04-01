AĞRI SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ: Ağrı'da sahur saat kaçta? 2022 Ağrı imsakiyesi

Ağrı İmsakiyesi içerisinde iftar ve sahur vakitleri yayımlandı. Ağrı'da sahur ve iftar saat kaçta? sorusu araştırılıyor. Ramazan ayının ilk orucu 2 Nisan'da tutulacak. Farz olan oruçların tutulmasının ardından bayram başlayacak. 2022 İftar saati ve sahur vakti Patnos ve Doğubeyazıt olmak üzere tüm Ağrı ilçelerinde araştırılıyor. İşte Ağrı sahur ve iftar vakitleri...