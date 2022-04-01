AĞRI SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ: Ağrı'da sahur saat kaçta? 2022 Ağrı imsakiyesi

Ağrı İmsakiyesi içerisinde iftar ve sahur vakitleri yayımlandı. Ağrı'da sahur ve iftar saat kaçta? sorusu araştırılıyor. Ramazan ayının ilk orucu 2 Nisan'da tutulacak. Farz olan oruçların tutulmasının ardından bayram başlayacak. 2022 İftar saati ve sahur vakti Patnos ve Doğubeyazıt olmak üzere tüm Ağrı ilçelerinde araştırılıyor. İşte Ağrı sahur ve iftar vakitleri...
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|1
|02 Nisan
|04:19
|18:39
|2
|03 Nisan
|04:17
|18:40
|3
|04 Nisan
|04:15
|18:41
|4
|05 Nisan
|04:13
|18:42
|5
|06 Nisan
|04:11
|18:43
|6
|07 Nisan
|04:09
|18:44
|7
|08 Nisan
|04:08
|18:45
|8
|09 Nisan
|04:06
|18:46
|9
|10 Nisan
|04:04
|18:47
|10
|11 Nisan
|04:02
|18:48
|11
|12 Nisan
|04:00
|18:49
|12
|13 Nisan
|03:58
|18:50
|13
|14 Nisan
|03:57
|18:51
|14
|15 Nisan
|03:55
|18:52
Ramazanda mide sorunlarını tetikleyen besinlerden uzak durulması önerisinde bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Kaya, Ramazanda özellikle acılı, baharatlı, biberli, aşırı yağlı ve ağır yemekler yenmemelidir. Mideyi rahatsız edebilecek aşırı tuzlu besinler ve kızartmalardan da kaçınılmalıdır dedi.