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GeriSağlık Ağrı kesiciden 10 kat daha etkili! Diğer faydaları da şaşırtıyor
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Sağlık
Fotoğraflar: iStock
Haber Giriş: 13 Mayıs 2020 - 11:05,

Ağrı kesiciden 10 kat daha etkili! Diğer faydaları da şaşırtıyor

Sağlığımıza birçok faydası bulunan kirazın faydalarını ve tüketim alternatiflerinin neler olabileceğini Diyetisyen Deniz Berksoy sıraladı.

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1
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Kiraz, C vitamini içeriği ile virüslere ve bakterilere karşı savaşarak bağışıklık sistemini destekler.

2
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Güçlü bir ağrı kesicidir. 20 adet kirazda 12-25 mg arası ‘antosiyanin’ maddesi bulunur, bu maddenin ağrı kesiciden 10 kat fazla olduğu tespit edilmiştir.

3
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İçerdiği zengin mineraller ile vücuttaki suyu dengeler, kabızlığı giderir. Kolesterol ve kan şekerini düşürür, damar sertliğinin tedavisinde de etkili bir besindir.

4
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Eklem ağrılarını rahatlatmayı ve göz hastalıklarına karşı korumayı sağlayan güçlü bir iltihap önleyici madde olan ‘kuersetin’ içerir.

5
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İdrar söktürücü özelliğiyle böbreklerin dostu olan kiraz, vücudun zehirli maddelerden temizlenmesini sağlar.

6
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Kiraz ürik asit ve ürat tuzlarının vücuttan atılmasını sağladığı için romatizma ve gut hastalıklarıyla eklem kireçlenmesinin önlenmesinde etkilidir.

7Kirazın tüketim alternatifleri
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Kirazın tüketim alternatifleri

6 adet kiraz ile 2 adet ceviz kuşluk veya ikindi ara öğününde, 12 adet kiraz ve 1 su bardağı yarım yağlı süt/probiyotik yoğurt gece ara öğününde tüketilebilecek besin değeri yüksek ve zayıflamaya yardımcı alternatifler olabilir.

8
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Meyvesi taze veya kurutulmuş olarak tüketilebilen kiraz ayrıca reçel, hoşaf, komposto, konserve ya da dondurulmuş gıda olarak değerlendirilebilir.

9
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Yıkamadan önce plastik bir kaba koyup, buzdolabında saklanıp ve tüketmeden önce yıkanması gerekir.

10
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Rengi koyu olan kiraz her zaman daha tatlıdır. Buzdolabından çıkarıp oda sıcaklığında 1-2 saat bekletildiğinde tadı daha lezzetli olacaktır. Taze kirazların 2-4 gün içinde tüketilmesi gerekir.

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