Ağrı imsakiye 2020 Diyanet! Ağrı iftar saatleri ve sahur vakitleri 2020
Ağrı iftar vakti 2020, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı Ağrı imsakiye bilgileri ile iftar ve sahur vakitleri aracılığıyla kolayca öğrenilebiliyor. 2020 İftar saati ve sahur vakti Patnos ve Doğubeyazıt olmak üzere tüm Ağrı ilçelerinde araştırılıyor. Peki, Ağrı imsakiye bilgilerine göre Ağrı'da iftar saat kaçta yapılacak ve ilk sahur saat kaçta olacak? İşte, Ramazan ayı için Diyanet tarafından hazırlanan 2020 Ağrı imsakiye bilgileri ve sahur iftar saati detayları
Ağrı sahur ve iftar saati bilgileri 2020 imsakiye sayfası aracılığıyla kolayca görüntüleniyor. Ağrı ilk sahur ve iftar vakti haricinde geriye kalan günler hakkında da bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2020 Ağrı iftar ve sahur vakitleri bilgilerini araştırıyor. Peki, Ağrı'da sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? İşte, oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için 2020 Ramazan imsakiye bilgileri kapsamında Ağrı sahur ve iftar saatleriRAMAZAN 2020 AĞRI İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|03:38
|19:02
|20:28*
|2
|25.04.2020
|03:36
|19:03
|20:29
|3
|26.04.2020
|03:34
|19:04
|20:31
|4
|27.04.2020
|03:32
|19:05
|20:32
|5
|28.04.2020
|03:31
|19:06
|20:34
|6
|29.04.2020
|03:29
|19:07
|20:35
|7
|30.04.2020
|03:27
|19:08
|20:36
|8
|01.05.2020
|03:25
|19:09
|20:38
|9
|02.05.2020
|03:24
|19:10
|20:39
|10
|03.05.2020
|03:22
|19:11
|20:41
|11
|04.05.2020
|03:20
|19:12
|20:42
|12
|05.05.2020
|03:19
|19:13
|20:44
|13
|06.05.2020
|03:17
|19:14
|20:45
|14
|07.05.2020
|03:16
|19:15
|20:46
|15
|08.05.2020
|03:14
|19:16
|20:48
|16
|09.05.2020
|03:12
|19:16
|20:49
|17
|10.05.2020
|03:11
|19:17
|20:51
|18
|11.05.2020
|03:09
|19:18
|20:52
|19
|12.05.2020
|03:08
|19:19
|20:53
|20
|13.05.2020
|03:06
|19:20
|20:55
|21
|14.05.2020
|03:05
|19:21
|20:56
|22
|15.05.2020
|03:03
|19:22
|20:58
|23
|16.05.2020
|03:02
|19:23
|20:59
|24
|17.05.2020
|03:01
|19:24
|21:00
|25
|18.05.2020
|02:59
|19:25
|21:02
|26
|19.05.2020
|02:58
|19:26
|21:03**
|27
|20.05.2020
|02:57
|19:27
|21:05
|28
|21.05.2020
|02:55
|19:28
|21:06
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