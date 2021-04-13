Ağrı iftar vakti 2021: Ağrı’da iftar ve akşam ezanı saat kaçta? İşte sahur vakitleri

Ağrı iftar ve akşam ezanı saati ile ilgili araştırmalar hızlandı. Ağrı iftar ve sahur saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Oruç tutan vatandaşlar yayımlanan saatlere göre imsak vaktine kadar sahurlarını yaptılar. Ağrı’da ilk oruç için iftar saati 18:50 olacak. İşte Diyanet imsakiyesine göre gün gün iftar ve sahur saatleri