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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 17:33 | 

Ağrı iftar vakti 2021: Ağrı’da iftar ve akşam ezanı saat kaçta? İşte sahur vakitleri

Ağrı iftar saatleri, Diyanet tarafından açıklandı. 11 ayın sultanı Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başladı. Ramazan orucunun başlamasının ardından vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesine yoğun ilgi göstermeye başladılar. Peki, Ağrı’da iftar saati ne zaman, akşam ezanı kaçta? İşte imsakiye bilgilerine göre iftar ve sahur saatleri

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Ağrı iftar ve akşam ezanı saati ile ilgili araştırmalar hızlandı. Ağrı iftar ve sahur saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Oruç tutan vatandaşlar yayımlanan saatlere göre imsak vaktine kadar sahurlarını yaptılar. Ağrı’da ilk oruç için iftar saati 18:50 olacak. İşte Diyanet imsakiyesine göre gün gün iftar ve sahur saatleri

2AĞRI İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

AĞRI İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Ağrı iftar saati 18:50 olarak açıklandı. Ramazanın ikinci orucu için imsak saati ise 03:56 olacak.

AĞRI İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

3İFTAR DUASI

İFTAR DUASI

Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü, ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

4İFTAR DUASININ ANLAMI

İFTAR DUASININ ANLAMI

Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!

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