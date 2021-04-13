Ağrı iftar vakti 2021: Ağrı’da iftar ve akşam ezanı saat kaçta? İşte sahur vakitleri
Ağrı iftar saatleri, Diyanet tarafından açıklandı. 11 ayın sultanı Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başladı. Ramazan orucunun başlamasının ardından vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesine yoğun ilgi göstermeye başladılar. Peki, Ağrı’da iftar saati ne zaman, akşam ezanı kaçta? İşte imsakiye bilgilerine göre iftar ve sahur saatleri
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Ağrı iftar ve akşam ezanı saati ile ilgili araştırmalar hızlandı. Ağrı iftar ve sahur saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Oruç tutan vatandaşlar yayımlanan saatlere göre imsak vaktine kadar sahurlarını yaptılar. Ağrı’da ilk oruç için iftar saati 18:50 olacak. İşte Diyanet imsakiyesine göre gün gün iftar ve sahur saatleri
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AĞRI İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
Ağrı iftar saati 18:50 olarak açıklandı. Ramazanın ikinci orucu için imsak saati ise 03:56 olacak.