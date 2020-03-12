Ağlayarak gitti

31 Mart'taki resmi ayrılık öncesi, İngiliz kraliyet ailesindeki son görevlerini yerine getirmek için Kanada'dan Londra'ya dönen Meghan Markle ile Prens Harry, bundan böyle bu tür görevlerde görüntülenmeyecek.
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Son görevlerini de yerine getiren Markle, hemen Kanada'da bıraktığı 10 aylık oğlu Archie'nin yanına döndü. Harry ise bir süre daha Londra'da kalacak. Nişanlandıkları günden bu yana dünya kamuoyunun ilgi odağında olan çiftin bu vedası ise her ne kadar kendi istekleriyle görev ve konumlarına veda etseler de hüzünlü oldu.
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İddialara göre Meghan Markle, son görevlerinden birini yerine getirirken gözyaşlarına da hakim olamadı. Markle, Westminister'daki Milletler Topluluğu Günü etkinliklerine katılmadan önce Buckingham Sarayı'nda öğrencilerle buluştu. Bu etkinlik sırasında da gözyaşlarına engel olamadı. Markle'ın Kanada'ya dönüşü öncesinde kraliyet ailesi çalışanlarıyla vedalaşırken de hüzünlü olduğu haberleri yansıdı.
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Meghan Markle'ın bu üzüntüsünün aslında kendisi için değil kocası Prens Harry için olduğu da yakın çevresinden basına yansıyan haberler arasında.
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Bütün bunlara rağmen Meghan Markle'ın yakın çevresine "aileden ayrılmakla en iyi kararı verdiklerini" söylediği de belirtiliyor. Markle'ın veda gezisi sırasında yaşadıklarını düşünerek "Bunları görünce en doğru kararı verdiğimizden emin oldum" dediği ileri sürülüyor.
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Aylar sonra ilk kez kamuoyunun karşısında bir araya gelen iki kardeş Prens Harry ile Meghan Markle ve Prens William ile Kate Middleton'ın birbirlerine davranışları da merak konusuydu. Kapalı kapılar arkasında ne olduğu bilinmiyor ama kameralar karşısında iki kardeş birbirlerine gayet soğuk ve mesafeli davrandı.
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Westminister'daki tören sırasında arka arkaya oturan iki kardeş birbirlerine sadece uzak ve resmi bir "merhaba" dedi. Özellikle de Kate Middleton'ın Prens Harry ve Meghan Markle'e soğuk bakışları dikkatlerden kaçmadı. Kate Middleton'ın, Prens Harry'yi işaret ederek "Bir zamanlar ne kadar mutlu bir üçlü" olduklarını anlattığı da konuşuluyor.
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Kraliyet ailesini yakından takip eden uzman gazetecilere göre kamera karşısında sergiledikleri gülücüklere rağmen aslında bu ayrılık süreci ailenin tüm bireyleri için kolay geçmiyor. Bütün aile üyeleri duygusal açıdan son derece zorlu bir süreç.