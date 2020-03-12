Ağlayarak gitti

Son görevlerini de yerine getiren Markle, hemen Kanada'da bıraktığı 10 aylık oğlu Archie'nin yanına döndü. Harry ise bir süre daha Londra'da kalacak. Nişanlandıkları günden bu yana dünya kamuoyunun ilgi odağında olan çiftin bu vedası ise her ne kadar kendi istekleriyle görev ve konumlarına veda etseler de hüzünlü oldu.



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