Ağırlaştırılmış müebbet nedir? Ağırlaştırılmış müebbet ile müebbet farkı
Ağırlaştırılmış müebbbet cezası ile müebbet hapis cezası arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Ağırlaştırılmış müebbet ile müebbet arasındaki fark, Türk Ceza Kanunu içerisinde yer alan maddelerce çerçevelenmiştir. Peki, ağırlaştırılmış müebbet nedir? Ağırlaştırılmış müebbet ile müebbet farklar neler?
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1
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Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eden, fakat Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile buna ilişkin tüzükte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilen hapis cezası türüdür. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Türkiye’de idam cezasının kaldırıldığı 2002 yılından sonra, bu cezanın yerine ikame edilmiştir.
2
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Ağırlaştırılmış müebbet yine ömür boyu sürecek bir cezadır ancak iyi hal indirimi uygulanırsa 30 yıl sürebilir. Bazı davalarda kişi 2 kere ağırlaştırılmış müebbet alabilir, bu durumlarda içeriden çıkması için en az 60 yıl geçmesi gerekmektedir.
3
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Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmi beş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hallerde ise on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir.
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Ağırlaştırılmış müebbet kimlere verilir?
Kasten öldürme suçunun;
a) Tasarlayarak,
b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,
c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle,
d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,
e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı,
g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,
i) Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,
j) Kan gütme saikiyle,
k) Töre saikiyle,
İşlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.