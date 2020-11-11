Ağırlaştırılmış müebbet nedir? Ağırlaştırılmış müebbet ile müebbet farkı

Ağırlaştırılmış müebbet kimlere verilir? Kasten öldürme suçunun;



a) Tasarlayarak,



b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,



c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle,



d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,



e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,



f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı,



g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,



h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,



i) Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,



j) Kan gütme saikiyle,



k) Töre saikiyle,



İşlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.