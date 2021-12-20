AGİ TABLOSU: Asgari geçim indirimi 2022 güncel tablosu... AGİ nasıl hesaplanır? İşte detaylar
Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret rakamları açıklandı. 2022 yılında uygulanacak olan asgari ücrete yüzde 50.54 oranında zam yapıldı ve asgari ücret 4253 lira oldu. Asgari ücrete gelen zam oranıyla birlikte sadece asgari ücretlileri değil çalışan ve emeklileri de ilgilendiren artışlar meydana geldi. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2022 en az asgari ücret kadar konuşuldu ve merak konusu oldu. Asgari ücretin yüzde 50 artışla 4 bin 253 liraya çıkması sonrasında AGİ tutarları da değişti. AGİ tutarları belli kriterlere göre değişiklik gösteriyor. Bir çalışan medeni durumu veya çocuk sayısına göre farklı AGİ tutarına tabi tutuluyor. Peki, AGİ 2022'de ne kadar oldu, kimler ne kadar AGİ alacak? İşte bekar, evli, eşi çalışmayan, çocuk sayısına göre AGİ tutarını gösteren tablo...
2022 yılında alınan maaşlar üzerinde etkili olan AGİ tutarı, kişinin medeni durumu ve çocuk sahibi olup olmamasına göre değişiklik gösteriyor. Bu bilgiler dahilinde kolayca hesaplanabiliyor. AGİ’ den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor.Aylardır Türkiye gündemini meşgul eden asgari ücret tartışmalarında sona gelindi. Asgari ücrete yüzde 50.54 oranında zam yapıldı ve net 4253 liraya yükseldi.Asgari ücrete gelen zamla birlikte birçok kalemde de değişiklik yaşandı. Asgari geçim indirimi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, Genel Sağlık Sigortası primi, SGK idari para cezaları gibi kalemlere asgari ücrete gelen artış oranında zam yapılacak.
AGİ çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişirken, bilgilerin güncellenmemesi halinde eksik hesaplama söz konusu olabiliyor. Bu nedenle mutlaka bordroların kontrol edilmesi gerekiyor.
GEÇEN YILIN AGİ TUTARI
Bekar 268,31TL
Evli eşi çalışmayan 321,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışan 268,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 T
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 321,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışan 268,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 T
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL
İŞSİZLİK MAAŞI
İşsizlik maaşı da asgari ücretle birlikte yükseliş yaşayacak. Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor.Buna göre 2021'de işsizlik maaşı en düşük 1.420,14 liraya, orta kademede 1.688,91 liraya, en yüksek de 2 bin 840,28 liraya çıkmıştı. 2022 yılında ise en düşük işsizlik maaş 2137 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2541 lira en yüksek işsizlik maaşı da 4272 lira oldu.
ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI
Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret zammı kadar arttı.
2021’de doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 38,15 lira, en yüksek ise 286,20 lira olmuştu. Yeni rakamlar ise en düşük 57.43 lira en yüksek 430.8 lira oldu.
2021’de doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 38,15 lira, en yüksek ise 286,20 lira olmuştu. Yeni rakamlar ise en düşük 57.43 lira en yüksek 430.8 lira oldu.
GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ
Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de asgari ücret zammı kadar arttı. ödemeleri de yeni asgari ücretle birlikte yükselecek.Geliri brüt asgari ücretin 3'te birinin altında olan kişilerin primlerini devlet karşılıyor. Geliri bunun üzerinde olanlar ise primlerini kendisi ödüyor. Ödenen aylık prim tutarı ise brüt asgari ücretin yüzde 3’ü kadar oluyor.GSS primi 2021'de 107,32 liraya çıkmıştı. 2022’de 161.55 lira olarak uygulanacak.
ENGELLİ AYLIĞI
2021'de engellilere ödenen aylık 1.035,63 liraya yükselmişti. 2022'de ise 1558 lira olacak.
AGİ KALKACAK MI?
Yeni asgari ücret düzenlemesi ile ilgili olarak Türk Metal Sendikası Başkanı ve Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Hürriyet’e değerlendirmelerde bulundu. Kavlak, “Asgari Geçim İndirimi’nin (AGİ) artık olmayacak olması ücretlere ve maaşlara olumsuz yansımayacak. AGİ, gelir vergisiyle ilgilidir. Asgari ücrete kadar olan kazançlardan gelir vergisi sıfırlanınca, AGİ’ye de gerek kalmıyor” dedi.
Asgari Ücret Komisyonu’nda müzakere edilerek benimsenen “tüm çalışanların asgari ücrete olan kazançlarının vergi dışı bırakılması” kararı, Asgari Ücret dışındaki ücretlere de olumlu yansıyacak. Düzenlemenin etkilerini anlatan Türk Metal Sendikası Başkanı ve Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, “Asgari Geçim İndiriminin (AGİ) kaldırılmasından dolayı kimsenin ücretlerinde düşüş olmayacak. Tam tersine Gelir Vergisi düzenlemesi sayesinde tüm çalışanlarımızın ücretlerinde artış olacak” diye konuştu.
Asgari Ücret Komisyonu’nda müzakere edilerek benimsenen “tüm çalışanların asgari ücrete olan kazançlarının vergi dışı bırakılması” kararı, Asgari Ücret dışındaki ücretlere de olumlu yansıyacak. Düzenlemenin etkilerini anlatan Türk Metal Sendikası Başkanı ve Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, “Asgari Geçim İndiriminin (AGİ) kaldırılmasından dolayı kimsenin ücretlerinde düşüş olmayacak. Tam tersine Gelir Vergisi düzenlemesi sayesinde tüm çalışanlarımızın ücretlerinde artış olacak” diye konuştu.
AGİ’DEN KAYIP OLMAZ
Hürriyet’e konuşan Kavlak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türk-İş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında varılan mutabakatın çalışma hayatına yansımalarını anlattı.
Asgari Geçim İndirimi’nin (AGİ) artık olmayacak olmasının ücretlere ve maaşlara olumsuz yansımayacağını belirten Kavlak, “Çünkü AGİ, medeni duruma ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren, tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak gelirinin vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, Gelir Vergisi’yle ilgilidir. Bu nedenle Gelir Vergisi’yle ilgili düzenleme yapılıp, asgari ücrete kadar olan kazançlardan Gelir Vergisi sıfırlanınca, AGİ’ye de gerek kalmıyor. AGİ zaten Gelir Vergisi’nin bir kısmının çalışana geri ödenmesiydi. Şimdi ise, ücret ve maaşlarda Gelir Vergisi’nin asgari ücrete kadar olan kısmı tamamen sıfırlanıyor. Dolayısıyla AGİ’den dolayı hiçbir kayıp yaşanmayacak, ücretler düşmeyecek. İlk olarak bu kafa karışıklığını düzeltelim” ifadelerini kullandı.
ARTIŞ SAĞLAYACAK
Tüm ücretlerde asgari ücrete kadar olan kısmın gelir vergisi dışında bırakılmasıyla birlikte ücretlerde artış olacağını kaydeden Kavlak şunları anlattı: “Hiçbir değişiklik olmasa bile, sadece bu düzenlemenin etkisiyle bekâr çalışanların ücretlerinde 300 TL, evli ve bir çocuklu çalışanlarda ise 169 TL düzeyinde bir artış olacak. Ayrıca gelir vergisinde birinci dilim, yıllık brüt asgari ücret miktarına çekildi. Bu da işverenleriyle brüt anlaşma imzalayan çalışanları yakından ilgilendiriyor. Bu çalışanlarımızın da ücretlerinde yüzde 4.1’den başlayıp, yüzde 7.6’ya kadar değişen oranlarda artış olacak. Dolayısıyla asgari ücret artışından dolayı kimsenin kaybı olmayacak, tam tersine olumlu yansımalarını göreceğiz. Ama tabii bu düzenlemeyle ilgili uygulama detaylarının TBMM’ye sevk edilecek yasa teklifiyle netleşmesi gerekiyor. Biz de bu yasa teklifini bekliyoruz.”
Asgari Geçim İndirimi’nin (AGİ) artık olmayacak olmasının ücretlere ve maaşlara olumsuz yansımayacağını belirten Kavlak, “Çünkü AGİ, medeni duruma ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren, tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak gelirinin vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, Gelir Vergisi’yle ilgilidir. Bu nedenle Gelir Vergisi’yle ilgili düzenleme yapılıp, asgari ücrete kadar olan kazançlardan Gelir Vergisi sıfırlanınca, AGİ’ye de gerek kalmıyor. AGİ zaten Gelir Vergisi’nin bir kısmının çalışana geri ödenmesiydi. Şimdi ise, ücret ve maaşlarda Gelir Vergisi’nin asgari ücrete kadar olan kısmı tamamen sıfırlanıyor. Dolayısıyla AGİ’den dolayı hiçbir kayıp yaşanmayacak, ücretler düşmeyecek. İlk olarak bu kafa karışıklığını düzeltelim” ifadelerini kullandı.
ARTIŞ SAĞLAYACAK
Tüm ücretlerde asgari ücrete kadar olan kısmın gelir vergisi dışında bırakılmasıyla birlikte ücretlerde artış olacağını kaydeden Kavlak şunları anlattı: “Hiçbir değişiklik olmasa bile, sadece bu düzenlemenin etkisiyle bekâr çalışanların ücretlerinde 300 TL, evli ve bir çocuklu çalışanlarda ise 169 TL düzeyinde bir artış olacak. Ayrıca gelir vergisinde birinci dilim, yıllık brüt asgari ücret miktarına çekildi. Bu da işverenleriyle brüt anlaşma imzalayan çalışanları yakından ilgilendiriyor. Bu çalışanlarımızın da ücretlerinde yüzde 4.1’den başlayıp, yüzde 7.6’ya kadar değişen oranlarda artış olacak. Dolayısıyla asgari ücret artışından dolayı kimsenin kaybı olmayacak, tam tersine olumlu yansımalarını göreceğiz. Ama tabii bu düzenlemeyle ilgili uygulama detaylarının TBMM’ye sevk edilecek yasa teklifiyle netleşmesi gerekiyor. Biz de bu yasa teklifini bekliyoruz.”
İŞSİZLİK MAAŞI VE YAŞLILIK AYLIĞI DA ARTACAK
1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak asgari ücretin 4 bin 253 liraya yükseltilmesi, işsizlik maaşından yaşlılık aylığına kadar birçok ödemeyi de yakından ilgilendiriyor. İşsizlik ödeneğinin en düşük miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40’ı, en yükseği ise yüzde 80’i kadar veriliyor. Buna göre 2022 yılında en düşük işsizlik maaşı 2 bin 130 lira, en yüksek işsizlik maaşı da 4 bin 260 lira olacak. Bunun yanı sıra yine asgari ücrete göre belirlenen yaşlılık aylığı 2021’deki 864.89 lira seviyesinden bin 301 TL’ye çıkacak. Engelli aylığı da bin 35 TL’den bin 558 TL’ye çıkacak. Genel Sağlık Sigortası primleri de asgari ücret artışından etkilenecek. GSS primi 2021’de 107 iken, 2022’de 161 lira olacak.