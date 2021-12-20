AGİ TABLOSU: Asgari geçim indirimi 2022 güncel tablosu... AGİ nasıl hesaplanır? İşte detaylar

AGİ’DEN KAYIP OLMAZ

Hürriyet’e konuşan Kavlak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türk-İş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında varılan mutabakatın çalışma hayatına yansımalarını anlattı.



Asgari Geçim İndirimi’nin (AGİ) artık olmayacak olmasının ücretlere ve maaşlara olumsuz yansımayacağını belirten Kavlak, “Çünkü AGİ, medeni duruma ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren, tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak gelirinin vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, Gelir Vergisi’yle ilgilidir. Bu nedenle Gelir Vergisi’yle ilgili düzenleme yapılıp, asgari ücrete kadar olan kazançlardan Gelir Vergisi sıfırlanınca, AGİ’ye de gerek kalmıyor. AGİ zaten Gelir Vergisi’nin bir kısmının çalışana geri ödenmesiydi. Şimdi ise, ücret ve maaşlarda Gelir Vergisi’nin asgari ücrete kadar olan kısmı tamamen sıfırlanıyor. Dolayısıyla AGİ’den dolayı hiçbir kayıp yaşanmayacak, ücretler düşmeyecek. İlk olarak bu kafa karışıklığını düzeltelim” ifadelerini kullandı.



ARTIŞ SAĞLAYACAK



Tüm ücretlerde asgari ücrete kadar olan kısmın gelir vergisi dışında bırakılmasıyla birlikte ücretlerde artış olacağını kaydeden Kavlak şunları anlattı: “Hiçbir değişiklik olmasa bile, sadece bu düzenlemenin etkisiyle bekâr çalışanların ücretlerinde 300 TL, evli ve bir çocuklu çalışanlarda ise 169 TL düzeyinde bir artış olacak. Ayrıca gelir vergisinde birinci dilim, yıllık brüt asgari ücret miktarına çekildi. Bu da işverenleriyle brüt anlaşma imzalayan çalışanları yakından ilgilendiriyor. Bu çalışanlarımızın da ücretlerinde yüzde 4.1’den başlayıp, yüzde 7.6’ya kadar değişen oranlarda artış olacak. Dolayısıyla asgari ücret artışından dolayı kimsenin kaybı olmayacak, tam tersine olumlu yansımalarını göreceğiz. Ama tabii bu düzenlemeyle ilgili uygulama detaylarının TBMM’ye sevk edilecek yasa teklifiyle netleşmesi gerekiyor. Biz de bu yasa teklifini bekliyoruz.”