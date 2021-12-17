AGİ tablosu: AGİ evli, bekar ve çocuklu için ne kadar? İşte yeni 2022 AGİ tutarları
Yeni AGİ ücreti 2022 yılına günler kala belli oldu. Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret rakamları açıklandı. 2022 yılında uygulanacak olan asgari ücrete yüzde 50.54 oranında zam yapıldı ve asgari ücret 4253 lira oldu. Asgari ücrete gelen zam oranıyla birlikte evli, bekar ve çocuklulara verilecek AGİ tutarı da zamlanmış oldu. Peki, AGİ tablosu nasıl değişti? AGİ evli, bekar ve çocuklu için ne kadar? İşte yeni 2022 AGİ tutarları
Asgari ücretin açıklanması sonrası AGİ de belli oldu. Buna göre 2021 yılında alınabilecek en düşük AGİ 268,31 lira oldu. Peki, evli ve çocuklu çalışanların AGİ ücreti ne kadar oldu?
Tüm çalışanları ilgilendiren Asgari Geçim İndirimi de asgari ücret zammı oranında arttı. AGİ 2022 yılında bekar biri için 403 TL oldu. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 483,2 TL, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 544.9 TL oldu.
AGİ NEDİR?
Yaklaşık 10 yıldır ‘AGİ’ yazıyor çalışanların ücret bordrolarında. 2007’den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı. 2007’den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ’yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar.