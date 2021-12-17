AGİ tablosu: AGİ evli, bekar ve çocuklu için ne kadar? İşte yeni 2022 AGİ tutarları

Tüm çalışanları ilgilendiren Asgari Geçim İndirimi de asgari ücret zammı oranında arttı. AGİ 2022 yılında bekar biri için 403 TL oldu. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 483,2 TL, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 544.9 TL oldu.