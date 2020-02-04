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Ekonomi
Haber Giriş: 04 Şubat 2020 - 14:14, /

AGİ ne kadar 2020? Asgari ücret 2020 yılında ne kadar oldu?

Asgari ücret, 2020 yılında 15,03 oranında artış gösterdi. 1 Şubat tarihi itibariyle hesaplara yatırılmaya başlanan zamlı maaşlar, 2020 AGİ tutarını da içerisinde barındırdı. Evli, çocuklu, eşi çalışan ya da çalışmayan kişilerin farklı tutarlarda alacağı AGİ ücreti, 2020 yılının şubat ayı itibariyle maaşlarda görüntülenebilecek. Peki, AGİ ne kadar oldu? İşte, 2020 yılının asgari ücret zam miktarı ve medeni duruma, çocuk sayısına göre kimin ne kadar maaş alacağı hakkında detaylı bilgiler

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AGİ ne kadar ve 2020 yılında asgari ücret ne kadar oldu sorusu, maaşlardaki farkları görmek isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer alıyor. 2020 AGİ ücreti ile değişiklik gösteren AGİ tutarı, pek çok vatandaşın gündemini oluşturuyor. Peki, AGİ ne kadar oldu? İşte, birçok vatandaşın araştırdığı 2020 asgari ücret tutarı hakkında detaylı bilgiler

2020 YILININ AGİ VE ASGARİ ÜCRET TUTARI NE KADAR?

2020 yılında AGİ ve asgari ücret tutarı Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından komisyon toplantıları neticesinde belirlendi. Buna göre asgari ücret zam tutarı %15,03 oldu. Aynı şekilde 2020 AGİ tutarı da belli oldu.

İşte, 2020 yılının AGİ ve asgari ücret zam oranları...

2AGİ DAHİL 2020 ASGARİ ÜCRET TABLOSU

AGİ DAHİL 2020 ASGARİ ÜCRET TABLOSU

Buna göre AGİ tutarlar dahil edildiğinde medeni durumlara ve çocuk sayısına göre asgari ücret rakamları şu şekilde sıralanabilir;

2020 ASGARİ ÜCRET TABLOSUÜCRETLER
Bekar 220,68 TL
Evli, eşi çalışmayan2,324,78 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu2,402,02 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu2,435,13 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu2,479,27 TL
Evli, eşi çalışan2,324,78 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu2,357,89 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu2,390,99 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu2,435,13 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu2,457,19 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu2,479,27 TL

32020 YILININ AGİ TUTARI NE KADAR OLDU

2020 YILININ AGİ TUTARI NE KADAR OLDU?

Kişinin bekar, evli, 1 çocuklu, 2 çocuklu, 3 çocuklu, 4 çocuklu ve 5 çocuklu olmasının haricinde eşinin çalışıp çalışmamasının da etki edeceği 2020 AGİ tutarı, aşağıdaki tabloya göre hesaplara yatırılacak. İşte, 2020 AGİ ücreti hesaplama tablosu;

2020 AGİ TABLOSUÜCRETLER
Bekar 220,68 TL
Evli, eşi çalışmayan264,82 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu297,92 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu331,03 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu375,17 TL
Evli, eşi çalışan220,68 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu253,79 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu286,89 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu331,03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu353,09 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu375,17 TL

42019 YILINDA AGİ NE KADARDI

2019 YILINDA AGİ NE KADARDI?

Asgari ücret rakamları her yıl asgari ücret görüşmeleri ile netlik kazanıyor. Buna göre 2019 yılının AGİ rakamları şöyle belirlenmişti;

 2019 AGİ TABLOSUÜCRETLER
Bekar 191.85 TL
Evli, eşi çalışmayan230.22 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu259.00 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu287.78 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu326.15 TL
Evli, eşi çalışan191.85 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu220.63 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu249.41 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu287.78 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu306.96 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu326.15 TL


Peki, AGİ'den kimler yararlanacak ve kimler yararlanamayacak? İşte, o detaylar...

5AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR

AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret net ve brüt rakamları ile geçtiğimiz hafta bakan tarafından açıklandı. Asgari ücret brüt 2943 lira, net 2 bin 324,70 lira olarak belirlenmişti. Bu rakam AGİ dahil olduğu için net rakamlar birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı.

6NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR

NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıkladığı asgari ücret rakamları bekar bir çalışan için 2 bin 324,70 olarak açıklanmıştı. Bu rakamdan AGİ tutarı düşüldüğünde, net rakamın 2 bin 104,1 TL olduğu görülebiliyor.

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