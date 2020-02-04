AGİ ne kadar 2020? Asgari ücret 2020 yılında ne kadar oldu?

AGİ ne kadar ve 2020 yılında asgari ücret ne kadar oldu sorusu, maaşlardaki farkları görmek isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer alıyor. 2020 AGİ ücreti ile değişiklik gösteren AGİ tutarı, pek çok vatandaşın gündemini oluşturuyor. Peki, AGİ ne kadar oldu? İşte, birçok vatandaşın araştırdığı 2020 asgari ücret tutarı hakkında detaylı bilgiler



2020 YILININ AGİ VE ASGARİ ÜCRET TUTARI NE KADAR?



2020 yılında AGİ ve asgari ücret tutarı Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından komisyon toplantıları neticesinde belirlendi. Buna göre asgari ücret zam tutarı %15,03 oldu. Aynı şekilde 2020 AGİ tutarı da belli oldu.



İşte, 2020 yılının AGİ ve asgari ücret zam oranları...