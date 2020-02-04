Haber Giriş: 04 Şubat 2020 - 14:14,
AGİ ne kadar 2020? Asgari ücret 2020 yılında ne kadar oldu?
Asgari ücret, 2020 yılında 15,03 oranında artış gösterdi. 1 Şubat tarihi itibariyle hesaplara yatırılmaya başlanan zamlı maaşlar, 2020 AGİ tutarını da içerisinde barındırdı. Evli, çocuklu, eşi çalışan ya da çalışmayan kişilerin farklı tutarlarda alacağı AGİ ücreti, 2020 yılının şubat ayı itibariyle maaşlarda görüntülenebilecek. Peki, AGİ ne kadar oldu? İşte, 2020 yılının asgari ücret zam miktarı ve medeni duruma, çocuk sayısına göre kimin ne kadar maaş alacağı hakkında detaylı bilgiler
AGİ ne kadar ve 2020 yılında asgari ücret ne kadar oldu sorusu, maaşlardaki farkları görmek isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer alıyor. 2020 AGİ ücreti ile değişiklik gösteren AGİ tutarı, pek çok vatandaşın gündemini oluşturuyor. Peki, AGİ ne kadar oldu? İşte, birçok vatandaşın araştırdığı 2020 asgari ücret tutarı hakkında detaylı bilgiler
2020 YILININ AGİ VE ASGARİ ÜCRET TUTARI NE KADAR?
2020 yılında AGİ ve asgari ücret tutarı Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından komisyon toplantıları neticesinde belirlendi. Buna göre asgari ücret zam tutarı %15,03 oldu. Aynı şekilde 2020 AGİ tutarı da belli oldu.
İşte, 2020 yılının AGİ ve asgari ücret zam oranları...
AGİ DAHİL 2020 ASGARİ ÜCRET TABLOSU
Buna göre AGİ tutarlar dahil edildiğinde medeni durumlara ve çocuk sayısına göre asgari ücret rakamları şu şekilde sıralanabilir;
|2020 ASGARİ ÜCRET TABLOSU
|ÜCRETLER
|Bekar
|220,68 TL
|Evli, eşi çalışmayan
|2,324,78 TL
|Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu
|2,402,02 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu
|2,435,13 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu
|2,479,27 TL
|Evli, eşi çalışan
|2,324,78 TL
|Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu
|2,357,89 TL
|Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu
|2,390,99 TL
|Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu
|2,435,13 TL
|Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu
|2,457,19 TL
|Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu
|2,479,27 TL
2020 YILININ AGİ TUTARI NE KADAR OLDU?
Kişinin bekar, evli, 1 çocuklu, 2 çocuklu, 3 çocuklu, 4 çocuklu ve 5 çocuklu olmasının haricinde eşinin çalışıp çalışmamasının da etki edeceği 2020 AGİ tutarı, aşağıdaki tabloya göre hesaplara yatırılacak. İşte, 2020 AGİ ücreti hesaplama tablosu;
|2020 AGİ TABLOSU
|ÜCRETLER
|Bekar
|220,68 TL
|Evli, eşi çalışmayan
|264,82 TL
|Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu
|297,92 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu
|331,03 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu
|375,17 TL
|Evli, eşi çalışan
|220,68 TL
|Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu
|253,79 TL
|Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu
|286,89 TL
|Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu
|331,03 TL
|Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu
|353,09 TL
|Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu
|375,17 TL
2019 YILINDA AGİ NE KADARDI?
Asgari ücret rakamları her yıl asgari ücret görüşmeleri ile netlik kazanıyor. Buna göre 2019 yılının AGİ rakamları şöyle belirlenmişti;
|2019 AGİ TABLOSU
|ÜCRETLER
|Bekar
|191.85 TL
|Evli, eşi çalışmayan
|230.22 TL
|Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu
|259.00 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu
|287.78 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu
|326.15 TL
|Evli, eşi çalışan
|191.85 TL
|Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu
|220.63 TL
|Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu
|249.41 TL
|Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu
|287.78 TL
|Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu
|306.96 TL
|Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu
|326.15 TL
Peki, AGİ'den kimler yararlanacak ve kimler yararlanamayacak? İşte, o detaylar...