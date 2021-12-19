AGİ kalktı mı, kimlere verilmeyecek? (AGİ tüm çalışanlar için mi kaldırıldı?) Vedat Bilgin'den AGİ açıklaması
2022 yılında uygulanacak asgari ücret belli olmasının ardından AGİ ile ilgili bazı soru işaretleri de doğmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ve AGİ ile ilgili Kanal7'de açıklamalarda bulundu. Bilgin, AGİ'yle ilgili "Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı" ifadelerini kullandı. Peki, AGİ kalktı mı, kimlere verilmeyecek? AGİ tüm çalışanlar için mi kaldırıldı?
Asgari ücret üzerinden alınan vergilerin de kaldırılması nedeniyle ‘AGİ kalktı mı, artık AGİ verilmeyecek mi?" gibi sorular gündeme geldi. Damga ve gelir vergisi için alınan karar, AGİ'nin kalkması olarak yorumlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı TV programında AGİ'yle ilgili soruları yanıtladı.
Asgari ücret, AGİ ve 3600 ek gösterge ile ilgili Kanal7 ekranlarında konuşan Bilgin, AGİ'nin kaldırılması yönündeki sorulara şu yanıtı verdi: Açık bir şekilde açıklayayım. AGİ aslında bir tip vergi iadesidir. Bir çocukluya, 3 çocukluya bir vergi iadesidir. Biz vergiyi kaldırdığımız için vergi iade etmiyoruz diyelim.
2825 liralık bir asgari ücret vardı ve bu AGİ ile birlikteydi. 4250 liranın içerisinde de AGi var. Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı. Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir.
Asgari ücrette Damga Vergisi ile Gelir Vergisi’nin kaldırılmasını öngören 13 maddelik yasa teklifi, AK Parti milletvekillerince TBMM Başkanlığı’na sunuldu.
AK Parti’nin, TBMM Başkanlığı’na sunduğu 13 maddelik yasa teklifi ile ’Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması’ öngörülüyor. Vergide adalet ilkesinden hareketle çalışanların ekonomik durumlarına katkı sağlanması amacıyla asgari ücret vergi dışı bırakılarak, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi istisnası sağlanıyor. Ayrıca, brüt asgari ücretin üzerinde olan ücretlilerin, ücretleri üzerinden yapılan vergi kesintisi nedeniyle ücretlerinin asgari ücretin net tutarının altında kalmaması amacıyla ilave asgari geçim indirimi getiriliyor.
Teklifle, 2021 yılında gelir tahmini üzerinde gerçekleşen genel bütçe gelirleri karşılığı idare bütçelerine, ödenek eklenebilmesine imkan tanınınıyor. Bu sayede bütçe dengesi bozulmadan, gerçekleşen gelir kadar kamu hizmetlerinin ihtiyaç duyacağı ödeneklerin idare bütçelerine eklenebilmesi amaçlanıyor. Yıl içerisinde eklenebilecek ödenek tutarı, Bütçe Kanunu’nda yer alan gelir tahmini üzerinde gerçekleşen gelir fazlası ile sınırlandırılıyor.Büyükşehir belediyeleri ve belediyelere, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere, taşıma birlik ve kooperatiflerine yapılan destek ödemelerine benzer nitelikte düzenleme yapılıyor. Bu kapsamda; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edilecek hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilmesine imkan tanınıyor.
AK Parti’nin, TBMM Başkanlığı’na sunduğu 13 maddelik yasa teklifi ile ’Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması’ öngörülüyor. Vergide adalet ilkesinden hareketle çalışanların ekonomik durumlarına katkı sağlanması amacıyla asgari ücret vergi dışı bırakılarak, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi istisnası sağlanıyor. Ayrıca, brüt asgari ücretin üzerinde olan ücretlilerin, ücretleri üzerinden yapılan vergi kesintisi nedeniyle ücretlerinin asgari ücretin net tutarının altında kalmaması amacıyla ilave asgari geçim indirimi getiriliyor.
Teklifle, 2021 yılında gelir tahmini üzerinde gerçekleşen genel bütçe gelirleri karşılığı idare bütçelerine, ödenek eklenebilmesine imkan tanınınıyor. Bu sayede bütçe dengesi bozulmadan, gerçekleşen gelir kadar kamu hizmetlerinin ihtiyaç duyacağı ödeneklerin idare bütçelerine eklenebilmesi amaçlanıyor. Yıl içerisinde eklenebilecek ödenek tutarı, Bütçe Kanunu’nda yer alan gelir tahmini üzerinde gerçekleşen gelir fazlası ile sınırlandırılıyor.Büyükşehir belediyeleri ve belediyelere, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere, taşıma birlik ve kooperatiflerine yapılan destek ödemelerine benzer nitelikte düzenleme yapılıyor. Bu kapsamda; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edilecek hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilmesine imkan tanınıyor.