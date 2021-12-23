AGİ kalktı mı? Kimler AGİ alacak? İşte AGİ'de son durum

BAKAN VEDAT BİLGİN'DEN AGİ AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücrete yapılan ve AGİ'de yapılacak düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulundu. Bilgin, milyonların merak ettiği "AGİ kalkacak mı?" sorusuna da yanıt verdi.



"Açık bir şekilde açıklayayım. AGİ aslında bir tip vergi iadesidir. Bir çocukluya, 3 çocukluya bir vergi iadesidir. Biz vergiyi kaldırdığımız için vergi iade etmiyoruz diyelim." açıklamasında bulunan Bilgin, cümlelerini "2825 liralık bir asgari ücret vardı ve bu AGİ ile birlikteydi. 4250 liranın içerisinde de AGi var. Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı. Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir. " sözleriyle sürdürdü.



