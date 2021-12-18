AGİ kalktı mı? İşte asgari geçim indirimi ile ilgili son durum

Büyükşehir belediyeleri ve belediyelere, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere, taşıma birlik ve kooperatiflerine yapılan destek ödemelerine benzer nitelikte düzenleme yapılıyor. Bu kapsamda; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edilecek hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilmesine imkan tanınıyor.



