Yeni AGİ tablosu belli oldu: Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2022 ne kadar oldu? Bekar, evli, (2,3,4) çocuklu için yeni AGİ tutarları
AGİ 2022 tablosu belli oldu. Milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücret saat 15.00'te açıklandı. Her yıl belirlenen yeni asgari ücretle bekar, evli, çocuklulara verilecek AGİ tutarı da artmış oluyor. Peki, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2022 ne kadar oldu? İşte bekar, evli, (2,3,4) çocuklu için yeni AGİ tutarları
2022 yılında alınan maaşlar üzerinde etkili olan AGİ tutarı, kişinin medeni durumu ve çocuk sahibi olup olmamasına göre değişiklik gösteriyor. Bu bilgiler dahilinde kolayca hesaplanabiliyor. AGİ’ den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor.
AGİ çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişirken, bilgilerin güncellenmemesi halinde eksik hesaplama söz konusu olabiliyor. Bu nedenle mutlaka bordroların kontrol edilmesi gerekiyor.
GEÇEN YILIN AGİ TUTARI
Bekar 268,31TL
Evli eşi çalışmayan 321,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışan 268,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 T
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 321,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışan 268,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 T
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL