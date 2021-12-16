MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYeni AGİ tablosu belli oldu: Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2022 ne kadar oldu? Bekar, evli, (2,3,4) çocuklu için yeni AGİ tutarları
GeriGündem Yeni AGİ tablosu belli oldu: Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2022 ne kadar oldu? Bekar, evli, (2,3,4) çocuklu için yeni AGİ tutarları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 16 Aralık 2021 - 16:21 | 

Yeni AGİ tablosu belli oldu: Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2022 ne kadar oldu? Bekar, evli, (2,3,4) çocuklu için yeni AGİ tutarları

AGİ 2022 tablosu belli oldu. Milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücret saat 15.00'te açıklandı. Her yıl belirlenen yeni asgari ücretle bekar, evli, çocuklulara verilecek AGİ tutarı da artmış oluyor. Peki, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2022 ne kadar oldu? İşte bekar, evli, (2,3,4) çocuklu için yeni AGİ tutarları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
2022 yılında alınan maaşlar üzerinde etkili olan AGİ tutarı, kişinin medeni durumu ve çocuk sahibi olup olmamasına göre değişiklik gösteriyor. Bu bilgiler dahilinde kolayca hesaplanabiliyor. AGİ’ den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor.
2YENİ AGİ TUTARLARI

YENİ AGİ TUTARLARI

AGİ 2022 yılında bekar biri için 402 TL oldu. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 481,5 TL, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 543 TL oldu.
3
AGİ çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişirken, bilgilerin güncellenmemesi halinde eksik hesaplama söz konusu olabiliyor. Bu nedenle mutlaka bordroların kontrol edilmesi gerekiyor.
4GEÇEN YILIN AGİ TUTARI

GEÇEN YILIN AGİ TUTARI

Bekar 268,31TL
Evli eşi çalışmayan 321,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışan 268,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 T
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi