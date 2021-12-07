AGİ 2022 ne kadar olacak? İşte 2021 AGİ tutarları

AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Bekâr



AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.825,90



Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): -



Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan



AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.825,90



Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): -



Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Bir Çocuk



AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.866,15



Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 40,25



Asgari Ücrete AGİ Etkisi:Evli, Eşi Çalışan, İki Çocuk



AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.906,40



Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 80,49



Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Üç Çocuk



AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.960,06



Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 134,16



Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Dört Çocuk



AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.986,89



Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 160,99



Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Beş Çocuk



AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 3.013,72



Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 187,82



Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşin Geliri Olmayan



AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.879,57



Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 53,66



Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışmayan, Bir Çocuk



AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.919,81



Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 93,91



