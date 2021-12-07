AGİ 2022 ne kadar olacak? İşte 2021 AGİ tutarları
AGİ 2022 zammı için araştırmalar hız kazandı. Asgari geçim indirimine her sene asgari ücrete yapılan zam ile beraber artış yapılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yılın ilk toplantısını 1 Aralık’ta yaptı. Bugün ise ikinci toplantı gerçekleştiriliyor. Peki, AGİ ne kadar olacak? İşte güncel AGİ ve AGİ dahil asgari ücret tutarları
AGİ tutarları ile ilgili açıklama yapıldı. Son yapılan toplantıların ardından asgari geçim indirimine de zam yapılmış, bekar biri için AGİ 268,31TL, evli ve eşi çalışmayan için ise 321,98 TL olarak açıklanmıştı. AGİ’ den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor.
AGİ NE KADAR OLACAK?
AGİ zammı, asgari ücret artışının gerçekleşmesi ile beraber belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu yıl ilk toplantısını 1 Aralık tarihinde yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zam oranının açıklanması ile ilgili 'Aralık sonuna kadar bekleme niyetinde değiliz, aralık başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu kez erken bitirme niyetindeyiz' dedi. İkinci toplantı bugün gerçekleştiriliyor. Üçüncü toplantı ise 9 Aralık’ta gerçekleştirilecek.
AGİ MAAŞI NASIL ARTIRIYOR?
Çalışanlar her ay bordrolarında görür Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalemini. İşverenler bu tutarı bir yandan çalışanlarına öderken diğer yandan Maliye’ye ödeyecekleri gelir vergisinden düşerler.
Hesaplanan AGİ, çalışanlara (net ücrete ilaveten) ödenir. AGİ’ den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. 2021 için bu tutar bekâr bir çalışan için aylık 268,31 liraya denk gelmekte.
Çalışmayan eş ve çocuklardan dolayı çalışanlara ilave olarak ödenecek AGİ tutarları Tablo II’ den görülebilir.
Hesaplanan AGİ, çalışanlara (net ücrete ilaveten) ödenir. AGİ’ den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. 2021 için bu tutar bekâr bir çalışan için aylık 268,31 liraya denk gelmekte.
Çalışmayan eş ve çocuklardan dolayı çalışanlara ilave olarak ödenecek AGİ tutarları Tablo II’ den görülebilir.
AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Bekâr
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.825,90
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): -
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.825,90
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): -
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Bir Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.866,15
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 40,25
Asgari Ücrete AGİ Etkisi:Evli, Eşi Çalışan, İki Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.906,40
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 80,49
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Üç Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.960,06
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 134,16
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Dört Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.986,89
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 160,99
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Beş Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 3.013,72
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 187,82
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşin Geliri Olmayan
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.879,57
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 53,66
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışmayan, Bir Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.919,81
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 93,91
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.825,90
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): -
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.825,90
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): -
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Bir Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.866,15
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 40,25
Asgari Ücrete AGİ Etkisi:Evli, Eşi Çalışan, İki Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.906,40
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 80,49
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Üç Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.960,06
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 134,16
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Dört Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.986,89
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 160,99
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Beş Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 3.013,72
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 187,82
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşin Geliri Olmayan
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.879,57
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 53,66
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışmayan, Bir Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.919,81
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 93,91