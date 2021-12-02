AGİ 2022 ne kadar olacak? İşte 2021 AGİ dahil asgari ücret tutarları

AGİ zammı için geri sayım başladı. Asgari geçim indirimi her sene asgari ücrete yapılan zam ile beraber artıyor. Geçtiğimiz yıl bekar biri için AGİ 268,31TL, evli ve eşi çalışmayan için ise 321,98 TL olarak açıklanmıştı. AGİ’ den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. Hürriyet’ten Noyan Doğan’ın yazısına göre ağır basan senaryo, yüzde 30 oranında artış olacağı yönünde.