AGİ 2022 ne kadar olacak? İşte 2021 AGİ dahil asgari ücret tutarları
AGİ tutarları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Asgari ücrete her yıl belirli tarihlerde düzenlenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından zam yapılıyor. Bu yıl ilk toplantı 1 Aralık tarihinde yapıldı. Peki, AGİ 2022 ne kadar olacak? İşte güncel AGİ tutarları ve detaylar
AGİ zammı için geri sayım başladı. Asgari geçim indirimi her sene asgari ücrete yapılan zam ile beraber artıyor. Geçtiğimiz yıl bekar biri için AGİ 268,31TL, evli ve eşi çalışmayan için ise 321,98 TL olarak açıklanmıştı. AGİ’ den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. Hürriyet’ten Noyan Doğan’ın yazısına göre ağır basan senaryo, yüzde 30 oranında artış olacağı yönünde.
AGİ NE KADAR OLACAK?
AGİ zammı, asgari ücret artışının gerçekleşmesi ile beraber belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu yıl ilk toplantısını 1 Aralık tarihinde yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zam oranının açıklanması ile ilgili 'Aralık sonuna kadar bekleme niyetinde değiliz, aralık başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu kez erken bitirme niyetindeyiz' dedi.
AGİ MAAŞI NASIL ARTIRIYOR?
Çalışanlar her ay bordrolarında görür Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalemini. İşverenler bu tutarı bir yandan çalışanlarına öderken diğer yandan Maliye’ye ödeyecekleri gelir vergisinden düşerler.
Hesaplanan AGİ, çalışanlara (net ücrete ilaveten) ödenir. AGİ’ den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. 2021 için bu tutar bekâr bir çalışan için aylık 268,31 liraya denk gelmekte.
Çalışmayan eş ve çocuklardan dolayı çalışanlara ilave olarak ödenecek AGİ tutarları Tablo II’ den görülebilir.
Hesaplanan AGİ, çalışanlara (net ücrete ilaveten) ödenir. AGİ’ den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. 2021 için bu tutar bekâr bir çalışan için aylık 268,31 liraya denk gelmekte.
Çalışmayan eş ve çocuklardan dolayı çalışanlara ilave olarak ödenecek AGİ tutarları Tablo II’ den görülebilir.
AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Bekâr
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.825,90
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): -
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.825,90
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): -
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Bir Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.866,15
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 40,25
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.825,90
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): -
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.825,90
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): -
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Bir Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.866,15
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 40,25
Asgari Ücrete AGİ Etkisi:Evli, Eşi Çalışan, İki Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.906,40
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 80,49
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Üç Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.960,06
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 134,16
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Dört Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.986,89
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 160,99
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Beş Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 3.013,72
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 187,82
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşin Geliri Olmayan
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.879,57
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 53,66
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışmayan, Bir Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.919,81
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 93,91
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.906,40
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 80,49
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Üç Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.960,06
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 134,16
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Dört Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.986,89
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 160,99
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Beş Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 3.013,72
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 187,82
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşin Geliri Olmayan
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.879,57
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 53,66
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışmayan, Bir Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.919,81
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 93,91