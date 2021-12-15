AGİ 2022 ne kadar olacak? Asgari ücrete AGİ dahil mi? İşte 2021 tutarları
AGİ’nin ne kadar olacağı gündemde yer alıyor. Asgari ücrete yapılacak olan zam ile beraber asgari geçim indiriminde de artış olacak. Geçtiğimiz yıl bekar biri için AGİ 268,31TL, evli ve eşi çalışmayan için ise 321,98 TL olarak açıklanmıştı. Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından bu hafta içerisinde yeni zamlı oranların açıklanması bekleniyor. Peki, AGİ 2022 ne kadar olacak? Asgari ücrete AGİ dahil mi? İşte 2021 tutarları
AGİ tutarları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Asgari ücret her yıl zam yapılıyor. Bu zam ile beraber AGİ’de de artış gerçekleştiriliyor. AGİ’ den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. Geçtiğimiz yıl açıklanan asgari ücret tutarına daha sonra AGİ’de eklendi. AGİ tutarları çalışanın evlilik durumu, çocuk sayısı ve eşinin çalışıp çalışmadığına göre değişiklik gösteriyor.
AGİ NE KADAR OLACAK?
AGİ zammı, asgari ücret artışının gerçekleşmesi ile beraber belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Vedat Bilgin asgari ücret açıklamasında, ‘İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 750 ila 4 bin lira arasında beklentileri olduğunu söylediler. Yüzde 9'luk bir oran, 4 bin liranın üzerinde rakamlar telaffuz ettiler. Dolayısıyla burada sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun, işçilerimizin beklentisini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz.’ dedi.
AGİ MAAŞI NASIL ARTIRIYOR?
Çalışanlar her ay bordrolarında görür Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalemini. İşverenler bu tutarı bir yandan çalışanlarına öderken diğer yandan Maliye’ye ödeyecekleri gelir vergisinden düşerler.
Hesaplanan AGİ, çalışanlara (net ücrete ilaveten) ödenir. AGİ’ den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. 2021 için bu tutar bekâr bir çalışan için aylık 268,31 liraya denk gelmekte.
Çalışmayan eş ve çocuklardan dolayı çalışanlara ilave olarak ödenecek AGİ tutarları Tablo II’ den görülebilir.
Hesaplanan AGİ, çalışanlara (net ücrete ilaveten) ödenir. AGİ’ den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. 2021 için bu tutar bekâr bir çalışan için aylık 268,31 liraya denk gelmekte.
Çalışmayan eş ve çocuklardan dolayı çalışanlara ilave olarak ödenecek AGİ tutarları Tablo II’ den görülebilir.
AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Bekâr
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.825,90
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): -
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.825,90
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): -
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Bir Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.866,15
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 40,25
Asgari Ücrete AGİ Etkisi:Evli, Eşi Çalışan, İki Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.906,40
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 80,49
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Üç Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.960,06
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 134,16
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Dört Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.986,89
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 160,99
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Beş Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 3.013,72
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 187,82
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşin Geliri Olmayan
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.879,57
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 53,66
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışmayan, Bir Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.919,81
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 93,91
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.825,90
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): -
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.825,90
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): -
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Bir Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.866,15
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 40,25
Asgari Ücrete AGİ Etkisi:Evli, Eşi Çalışan, İki Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.906,40
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 80,49
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Üç Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.960,06
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 134,16
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Dört Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.986,89
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 160,99
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Beş Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 3.013,72
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 187,82
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşin Geliri Olmayan
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.879,57
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 53,66
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışmayan, Bir Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.919,81
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 93,91