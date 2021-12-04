AGİ 2022 ne kadar olacak? AGİ hesaplama detayları
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2022 ile yeni yılda maaşlı çalışanların alacağı ekstra destek tutarı netlik kazanacak. Evli, bekar ve çocuklu ya da çocuksuz olma durumunda farklılık gösterecek olan AGİ 2022 tutarı, asgari ücret görüşmeleri ile birlikte netlik kazanacak. Peki, AGİ 2022 miktarı için beklenti ne yönde olacak? İşte, 2022 AGİ hesaplama detayları hakkında bazı bilgiler
AGİ 2022 tutarı, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. 1 Aralık’ta başlayan asgari ücret görüşmeleri ile birlikte AGİ 2022 de netlik kazanacak. Asgari ücretteki artış ile beraber AGİ de artacak. AGİ’den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. İşte, AGİ 2022 hakkında bazı bilgiler
AGİ NE KADAR OLACAK?
AGİ zammı, asgari ücret artışının gerçekleşmesi ile beraber belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu yıl ilk toplantısını 1 Aralık tarihinde yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zam oranının açıklanması ile ilgili 'Aralık sonuna kadar bekleme niyetinde değiliz, aralık başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu kez erken bitirme niyetindeyiz' dedi.
AGİ MAAŞI NASIL ARTIRIYOR?
Çalışanlar her ay bordrolarında görür Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalemini. İşverenler bu tutarı bir yandan çalışanlarına öderken diğer yandan Maliye’ye ödeyecekleri gelir vergisinden düşerler.
Hesaplanan AGİ, çalışanlara (net ücrete ilaveten) ödenir. AGİ’ den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. 2021 için bu tutar bekâr bir çalışan için aylık 268,31 liraya denk gelmekte.
Çalışmayan eş ve çocuklardan dolayı çalışanlara ilave olarak ödenecek AGİ tutarları Tablo II’ den görülebilir.
Hesaplanan AGİ, çalışanlara (net ücrete ilaveten) ödenir. AGİ’ den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. 2021 için bu tutar bekâr bir çalışan için aylık 268,31 liraya denk gelmekte.
Çalışmayan eş ve çocuklardan dolayı çalışanlara ilave olarak ödenecek AGİ tutarları Tablo II’ den görülebilir.
TABLO II. EŞ VE ÇOCUKLARIN NET MAAŞA ETKİSİ
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Bekâr
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.825,90
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): -
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.825,90
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): -
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Bir Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.866,15
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 40,25
Asgari Ücrete AGİ Etkisi:Evli, Eşi Çalışan, İki Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.906,40
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 80,49
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Üç Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.960,06
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 134,16
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Dört Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.986,89
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 160,99
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Beş Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 3.013,72
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 187,82
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşin Geliri Olmayan
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.879,57
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 53,66
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışmayan, Bir Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.919,81
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 93,91
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.825,90
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): -
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.825,90
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): -
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Bir Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.866,15
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 40,25
Asgari Ücrete AGİ Etkisi:Evli, Eşi Çalışan, İki Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.906,40
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 80,49
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Üç Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.960,06
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 134,16
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Dört Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.986,89
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 160,99
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Beş Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 3.013,72
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 187,82
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşin Geliri Olmayan
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.879,57
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 53,66
Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışmayan, Bir Çocuk
AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.919,81
Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 93,91