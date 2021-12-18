AGİ 2022 hesaplama tablosu: Evli, bekar, çocuklu, eşi çalışmayan, çalışan AGİ 2022 ne kadar?
AGİ 2022 tutarı netlik kazandı. Asgari ücret artışının ardından 2022 AGİ miktarında da değişiklik meydana geldi. Buna göre bu en düşük AGİ miktarı 2022 yılında 403 lira 40 kuruş olacak. Evli, üç çocuklu ve eşi çalışmayan bir kişi için ise AGİ miktarı 686 lira olarak açıklandı. Böylece evli, üç çocuklu ve eşi çalışmayan bir ücreti çalışanın 2022 yılındaki maaşı da artışa geçmiş oldu İşte, AGİ 2022 hesaplama işlemi ve detaylı bilgiler
AGİ 2022 zam miktarı yeni yılda geçerli olacak. 2022 yılında alınacak olan maaşlar üzerinde etkili olacak olan AGİ tutarı, kolayca hesaplanabiliyor. Peki, asgari ücret miktarı üzerinden hesaplanan AGİ miktarı ne kadar oldu? İşte, AGİ 2022 ücreti hakkında merak edilen bazı bilgiler
Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Partili Milletvekillerinin imzası ile TBMM Başkanlığına sunuldu. Son günlerde merak edilen "AGİ kalktı mı?" sorusu da yanıt bulmuş oldu. İşte, asgari geçim indirimi ile ilgili son durum...
TEKLİF TBMM'YE SUNULDU
Asgari ücrette Damga Vergisi ile Gelir Vergisi’nin kaldırılmasını öngören 13 maddelik yasa teklifi, AK Parti milletvekillerince TBMM Başkanlığı’na sunuldu.
AK Parti’nin, TBMM Başkanlığı’na sunduğu 13 maddelik yasa teklifi ile ’Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması’ öngörülüyor. Vergide adalet ilkesinden hareketle çalışanların ekonomik durumlarına katkı sağlanması amacıyla asgari ücret vergi dışı bırakılarak, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi istisnası sağlanıyor. Ayrıca, brüt asgari ücretin üzerinde olan ücretlilerin, ücretleri üzerinden yapılan vergi kesintisi nedeniyle ücretlerinin asgari ücretin net tutarının altında kalmaması amacıyla ilave asgari geçim indirimi getiriliyor.
Teklifle, 2021 yılında gelir tahmini üzerinde gerçekleşen genel bütçe gelirleri karşılığı idare bütçelerine, ödenek eklenebilmesine imkan tanınınıyor. Bu sayede bütçe dengesi bozulmadan, gerçekleşen gelir kadar kamu hizmetlerinin ihtiyaç duyacağı ödeneklerin idare bütçelerine eklenebilmesi amaçlanıyor. Yıl içerisinde eklenebilecek ödenek tutarı, Bütçe Kanunu’nda yer alan gelir tahmini üzerinde gerçekleşen gelir fazlası ile sınırlandırılıyor.
Büyükşehir belediyeleri ve belediyelere, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere, taşıma birlik ve kooperatiflerine yapılan destek ödemelerine benzer nitelikte düzenleme yapılıyor. Bu kapsamda; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edilecek hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilmesine imkan tanınıyor.
AK Parti’nin, TBMM Başkanlığı’na sunduğu 13 maddelik yasa teklifi ile ’Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması’ öngörülüyor. Vergide adalet ilkesinden hareketle çalışanların ekonomik durumlarına katkı sağlanması amacıyla asgari ücret vergi dışı bırakılarak, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi istisnası sağlanıyor. Ayrıca, brüt asgari ücretin üzerinde olan ücretlilerin, ücretleri üzerinden yapılan vergi kesintisi nedeniyle ücretlerinin asgari ücretin net tutarının altında kalmaması amacıyla ilave asgari geçim indirimi getiriliyor.
Teklifle, 2021 yılında gelir tahmini üzerinde gerçekleşen genel bütçe gelirleri karşılığı idare bütçelerine, ödenek eklenebilmesine imkan tanınınıyor. Bu sayede bütçe dengesi bozulmadan, gerçekleşen gelir kadar kamu hizmetlerinin ihtiyaç duyacağı ödeneklerin idare bütçelerine eklenebilmesi amaçlanıyor. Yıl içerisinde eklenebilecek ödenek tutarı, Bütçe Kanunu’nda yer alan gelir tahmini üzerinde gerçekleşen gelir fazlası ile sınırlandırılıyor.
Büyükşehir belediyeleri ve belediyelere, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere, taşıma birlik ve kooperatiflerine yapılan destek ödemelerine benzer nitelikte düzenleme yapılıyor. Bu kapsamda; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edilecek hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilmesine imkan tanınıyor.