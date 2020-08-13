AGİ 2020 ne kadar? 2020 AGİ hesaplama ekranı

AGİ ne kadar sorusu maaş hesaplamaları dolayısıyla sıklıkla gündeme gelen hususlardan birisi olmaya devam ediyor. 2020 AGİ asgari ücret tutarı ile birlikte değişiklik gösteren AGİ tutarı, pek çok vatandaşın gündemini oluşturuyor. Peki, AGİ ne kadar oldu? İşte, birçok vatandaşın araştırdığı 2020 AGİ ne kadar sorusunun cevabı hakkında detaylı bilgiler



