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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 13 Ağustos 2020 - 17:09,

AGİ 2020 ne kadar? 2020 AGİ hesaplama ekranı

AGİ hesaplama işlemi, çıplak maaşlarını görmek isteyen pek çok kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Asgari ücretin 2020 yılında 15,03 oranında artış göstermesinin ardından hesaplanan 2020 AGİ tutarı, 1 Şubat tarihi itibariyle maaşlara yansıdı. Evli, çocuklu, eşi çalışan ya da çalışmayan kişilerin farklı tutarlarda alacağı AGİ ücreti, 2020 yılının ocak ayına kadar belirlenen tutar üzerinden yatırılacak. Peki, AGİ ne kadar oldu? İşte, 2020 yılının asgari ücret zam miktarı ve medeni duruma, çocuk sayısına göre kimin ne kadar maaş alacağı hakkında detaylı bilgiler

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AGİ ne kadar sorusu maaş hesaplamaları dolayısıyla sıklıkla gündeme gelen hususlardan birisi olmaya devam ediyor. 2020 AGİ asgari ücret tutarı ile birlikte değişiklik gösteren AGİ tutarı, pek çok vatandaşın gündemini oluşturuyor. Peki, AGİ ne kadar oldu? İşte, birçok vatandaşın araştırdığı 2020 AGİ ne kadar sorusunun cevabı hakkında detaylı bilgiler

22020 AGİ NE KADAR
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2020 AGİ NE KADAR?

2020 AGİ tutarını aşağıdaki tablodan görüntüleyebilirsiniz;

2020 ASGARİ ÜCRET TABLOSUÜCRETLER
Bekar 220,68 TL
Evli, eşi çalışmayan264,87 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu297,98 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu331,09 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu375,23 TL
Evli, eşi çalışan220,73 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu253,83 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu286,94 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu331,09 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu353,16 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu375,23 TL

32019 AGİ NE KADARDI
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2019 AGİ NE KADARDI?

Asgari ücret rakamları her yıl asgari ücret görüşmeleri ile netlik kazanıyor. Buna göre 2019 yılının AGİ rakamları şöyle belirlenmişti;

 2019 AGİ TABLOSUÜCRETLER
Bekar 191.85 TL
Evli, eşi çalışmayan230.22 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu259.00 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu287.78 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu326.15 TL
Evli, eşi çalışan191.85 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu220.63 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu249.41 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu287.78 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu306.96 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu326.15 TL


Peki, AGİ'den kimler yararlanacak ve kimler yararlanamayacak? İşte, o detaylar...

4AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR
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AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret net ve brüt rakamları ile geçtiğimiz hafta bakan tarafından açıklandı. Asgari ücret brüt 2943 lira, net 2 bin 324,70 lira olarak belirlenmişti. Bu rakam AGİ dahil olduğu için net rakamlar birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı.

5NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR
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NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıkladığı asgari ücret rakamları bekar bir çalışan için 2 bin 324,70 olarak açıklanmıştı. Bu rakamdan AGİ tutarı düşüldüğünde, net rakamın 2 bin 104,1 TL olduğu görülebiliyor.

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