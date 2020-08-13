AGİ 2020 ne kadar? 2020 AGİ hesaplama ekranı
AGİ hesaplama işlemi, çıplak maaşlarını görmek isteyen pek çok kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Asgari ücretin 2020 yılında 15,03 oranında artış göstermesinin ardından hesaplanan 2020 AGİ tutarı, 1 Şubat tarihi itibariyle maaşlara yansıdı. Evli, çocuklu, eşi çalışan ya da çalışmayan kişilerin farklı tutarlarda alacağı AGİ ücreti, 2020 yılının ocak ayına kadar belirlenen tutar üzerinden yatırılacak. Peki, AGİ ne kadar oldu? İşte, 2020 yılının asgari ücret zam miktarı ve medeni duruma, çocuk sayısına göre kimin ne kadar maaş alacağı hakkında detaylı bilgiler
AGİ ne kadar sorusu maaş hesaplamaları dolayısıyla sıklıkla gündeme gelen hususlardan birisi olmaya devam ediyor. 2020 AGİ asgari ücret tutarı ile birlikte değişiklik gösteren AGİ tutarı, pek çok vatandaşın gündemini oluşturuyor. Peki, AGİ ne kadar oldu? İşte, birçok vatandaşın araştırdığı 2020 AGİ ne kadar sorusunun cevabı hakkında detaylı bilgiler
2020 AGİ NE KADAR?
2020 AGİ tutarını aşağıdaki tablodan görüntüleyebilirsiniz;
|2020 ASGARİ ÜCRET TABLOSU
|ÜCRETLER
|Bekar
|220,68 TL
|Evli, eşi çalışmayan
|264,87 TL
|Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu
|297,98 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu
|331,09 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu
|375,23 TL
|Evli, eşi çalışan
|220,73 TL
|Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu
|253,83 TL
|Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu
|286,94 TL
|Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu
|331,09 TL
|Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu
|353,16 TL
|Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu
|375,23 TL
2019 AGİ NE KADARDI?
Asgari ücret rakamları her yıl asgari ücret görüşmeleri ile netlik kazanıyor. Buna göre 2019 yılının AGİ rakamları şöyle belirlenmişti;
|2019 AGİ TABLOSU
|ÜCRETLER
|Bekar
|191.85 TL
|Evli, eşi çalışmayan
|230.22 TL
|Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu
|259.00 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu
|287.78 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu
|326.15 TL
|Evli, eşi çalışan
|191.85 TL
|Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu
|220.63 TL
|Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu
|249.41 TL
|Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu
|287.78 TL
|Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu
|306.96 TL
|Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu
|326.15 TL
Peki, AGİ'den kimler yararlanacak ve kimler yararlanamayacak? İşte, o detaylar...