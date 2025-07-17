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Ağaç altında dinlenirken göz göze geldi... Tuhaf sesler duyup kafasını kaldırdı, gördüğü manzarayla dehşete düştü!

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#Antalya#Yılan#Fare
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 16:09

Antalya'da bir vatandaş dinlenmek için oturduğu ağaç gölgesinde karşılaştığı manzara karşısında hayrete düştü. Başının üst kısmından gelen sesle irkilen vatandaş kafasını kaldırdığında ağaç dalına dolanmış ve ağzındaki fareyi yutmaya çalışan yılanla göz göze geldi.