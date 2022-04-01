AFYON İMSAKİYE 2022: Afyon iftar, imsak ve sahur vakti Diyanet bilgisi

Arslan, iftar ve sahur arasında gün boyu ihtiyaç duyulacak besinlerin tüketilmesi tavsiyesinde bulunarak, “Her beslenme tarzı değişikliğinde olduğu gibi vücudumuz Ramazan ayında da yemek saatlerimizdeki, öğün başına tükettiğimiz besin miktarındaki, uyku düzenimizdeki değişime ayak uydurabilmek için bir adaptasyon süreci geçirir. Bu süreçte de en büyük desteklerimizden biri besinlerimizdir. Temelde günlük almamız gereken süt ve süt ürünleri, taze meyve ve sebzeler, et, tavuk, peynir, yumurta gibi protein kaynakları ve ekmek, bulgur pilavı, erişte gibi karbonhidrat kaynakları vardır. Bu besin gruplarımızı bilerek birbirini tamamlayıcı iftar ve sahur öğünleri planlanmalıdır. Gün içinde eksikler tamamlanmalıdır. Örneğin iftarda süt grubundan yoğurt, ayran tüketilmediyse bu sahur öğününe eklenmelidir” dedi.