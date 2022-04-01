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AFYON İMSAKİYE 2022: Afyon iftar, imsak ve sahur vakti Diyanet bilgisi

#Afyon İmsakiye#Afyon Sahur Saatleri#Afyon İftar Vakti

Afyon'da sahur saat kaçta? sorusu, Afyonkarahisar'da ikamet eden vatandaşların yanıt aradığı konulardan oldu. Diyanet'in Ramazan 2022 imsakiye vakitlerine göre Afyonkarahisar'da ilk sahurun kaçta yapılacağını araştıranlar oruç ibadetlerini bu bilgilere göre şekillendirecek. Müslümanlar farz olan oruç ibadetini bu ay içerisinde gerçekleştirecekler. İşte, 2022 Ramazan imsakiyesine göre, Afyonkarahisar sahur ve imsak vakitleri...

1/4AFYON İMSAKİYE 2022: Afyon iftar, imsak ve sahur vakti Diyanet bilgisi

Afyonkarahisar imsakiye bilgileri araştırılan konular arasında bulunuyor. 2022 sahur saati ve iftar vakti Sandıklı, Dinar, Bolvadin başta olmak üzere tüm Afyonkarahisar ilçelerinde merak ediliyor. Ramazan ayının ilk orucu 2 Nisan'da tutulacak. Müslümanlar farz olan oruç ibadetini bu ay içerisinde gerçekleştirecekler. İşte Diyanet Ramazan İmsakiyesine göre Afyon sahur ve iftar vakitleri...

2/4RAMAZAN 2022 AFYONKARAHİSAR İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK

RAMAZAN 2022 AFYONKARAHİSAR İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)
102 Nisan05:1119:28
203 Nisan05:0919:29
304 Nisan05:0719:30
405 Nisan05:0519:31
506 Nisan05:0419:32
607 Nisan05:0219:33
708 Nisan05:0019:34
809 Nisan04:5819:35
910 Nisan04:5619:36
1011 Nisan04:5519:37
1112 Nisan04:5319:38
1213 Nisan04:5119:39
1314 Nisan04:4919:40
1415 Nisan04:4819:41
1516 Nisan04:4619:42


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3/4AFYON İMSAKİYE 2022: Afyon iftar, imsak ve sahur vakti Diyanet bilgisi

Beslenme ve Diyet Uzmanı Cansu Arslan, Ramazan’da sağlıklı bir şekilde oruç tutmak için tatlılardan uzak durup tamamlayıcı besinler tüketilmesi gerektiğini söyledi.

4/4AFYON İMSAKİYE 2022: Afyon iftar, imsak ve sahur vakti Diyanet bilgisi

Arslan, iftar ve sahur arasında gün boyu ihtiyaç duyulacak besinlerin tüketilmesi tavsiyesinde bulunarak, “Her beslenme tarzı değişikliğinde olduğu gibi vücudumuz Ramazan ayında da yemek saatlerimizdeki, öğün başına tükettiğimiz besin miktarındaki, uyku düzenimizdeki değişime ayak uydurabilmek için bir adaptasyon süreci geçirir. Bu süreçte de en büyük desteklerimizden biri besinlerimizdir. Temelde günlük almamız gereken süt ve süt ürünleri, taze meyve ve sebzeler, et, tavuk, peynir, yumurta gibi protein kaynakları ve ekmek, bulgur pilavı, erişte gibi karbonhidrat kaynakları vardır. Bu besin gruplarımızı bilerek birbirini tamamlayıcı iftar ve sahur öğünleri planlanmalıdır. Gün içinde eksikler tamamlanmalıdır. Örneğin iftarda süt grubundan yoğurt, ayran tüketilmediyse bu sahur öğününe eklenmelidir” dedi.

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#Afyon İmsakiye#Afyon Sahur Saatleri#Afyon İftar Vakti