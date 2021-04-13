Afyon imsakiye 2021 bilgileri! Afyonkarahisar iftar, imsak ve sahur vakti Diyanet bilgisi

DERMATOLOJİ Uzmanı Dr. Seda Erdoğan, Ramazan ayında cilt sağlığını korumak için iftar ve sahur en az 2 litre su içilmesi, asitli içecekler ile aşırı kahve ve çay tüketiminden kaçınılması gerektiğini belirtti.



Dermatoloji Uzmanı Dr. Seda Erdoğan, Ramazan ayında değişen beslenme ve uyku düzeni sonucunda ciltte önlem alınması gereken bazı değişiklikler oluşabileceğini dikkat çekti. Uzun süren açlık, susuzluk ve uyku problemlerine bir de yanlış beslenme eklendiğinde cildin hızla alarm vermeye başlayacağını belirten Dr. Erdoğan, beslenme ve uyku yanlışları yapılmaması halinde orucun, tüm vücut ve cildin toksinlerden arınmasını sağladığını vurguladı.