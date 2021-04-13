Afyon imsakiye 2021 bilgileri! Afyonkarahisar iftar, imsak ve sahur vakti Diyanet bilgisi
Afyonkarahisar imsakiye bilgileri araştırılan konular arasında bulunuyor. 2021 sahur saati ve iftar vakti Sandıklı, Dinar, Bolvadin başta olmak üzere tüm Afyonkarahisar ilçelerinde merak ediliyor. Ramazan ayının ilk orucu 13 Nisan'da tutulacak. Müslümanlar farz olan oruç ibadetini bu ay içerisinde gerçekleştirecekler. İşte Diyanet Ramazan İmsakiyesine göre Afyon sahur ve iftar vakitleri...
Afyon'da sahur saat kaçta? sorusu, Afyonkarahisar'da ikamet eden vatandaşların yanıt aradığı konulardan oldu. Diyanet'in Ramazan 2021 imsakiye vakitlerine göre Afyonkarahisar'da ilk sahurun kaçta yapılacağını araştıranlar oruç ibadetlerini bu bilgilere göre şekillendirecek. Müslümanlar farz olan oruç ibadetini bu ay içerisinde gerçekleştirecekler. İşte, 2021 Ramazan imsakiyesine göre, Afyonkarahisar sahur ve imsak vakitleri...
RAMAZAN 2021 AFYONKARAHİSAR İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:51
|19:39
|21:00*
|2
|14.04.2021
|04:49
|19:40
|21:02
|3
|15.04.2021
|04:47
|19:41
|21:03
|4
|16.04.2021
|04:45
|19:42
|21:04
|5
|17.04.2021
|04:44
|19:43
|21:05
|6
|18.04.2021
|04:42
|19:44
|21:07
|7
|19.04.2021
|04:40
|19:45
|21:08
|8
|20.04.2021
|04:38
|19:46
|21:09
|9
|21.04.2021
|04:37
|19:47
|21:11
|10
|22.04.2021
|04:35
|19:48
|21:12
|11
|23.04.2021
|04:33
|19:49
|21:13
|12
|24.04.2021
|04:31
|19:50
|21:14
|13
|25.04.2021
|04:30
|19:51
|21:16
|14
|26.04.2021
|04:28
|19:52
|21:17
|15
|27.04.2021
|04:26
|19:53
|21:18
|16
|28.04.2021
|04:25
|19:54
|21:20
|17
|29.04.2021
|04:23
|19:55
|21:21
|18
|30.04.2021
|04:21
|19:56
|21:22
|19
|01.05.2021
|04:20
|19:57
|21:24
|20
|02.05.2021
|04:18
|19:57
|21:25
|21
|03.05.2021
|04:17
|19:58
|21:26
|22
|04.05.2021
|04:15
|19:59
|21:28
|23
|05.05.2021
|04:13
|20:00
|21:29
|24
|06.05.2021
|04:12
|20:01
|21:31
|25
|07.05.2021
|04:10
|20:02
|21:32
|26
|08.05.2021
|04:09
|20:03
|21:33**
|27
|09.05.2021
|04:07
|20:04
|21:35
|28
|10.05.2021
|04:06
|20:05
|21:36
|29
|11.05.2021
|04:04
|20:06
|21:37
|30
|12.05.2021
|04:03
|20:07
|21:39***
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