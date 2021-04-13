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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 11:09 | 

Afyon imsakiye 2021 bilgileri! Afyonkarahisar iftar, imsak ve sahur vakti Diyanet bilgisi

Afyonkarahisar imsakiye bilgileri araştırılan konular arasında bulunuyor. 2021 sahur saati ve iftar vakti Sandıklı, Dinar, Bolvadin başta olmak üzere tüm Afyonkarahisar ilçelerinde merak ediliyor. Ramazan ayının ilk orucu 13 Nisan'da tutulacak. Müslümanlar farz olan oruç ibadetini bu ay içerisinde gerçekleştirecekler. İşte Diyanet Ramazan İmsakiyesine göre Afyon sahur ve iftar vakitleri...

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Afyon'da sahur saat kaçta? sorusu, Afyonkarahisar'da ikamet eden vatandaşların yanıt aradığı konulardan oldu. Diyanet'in Ramazan 2021 imsakiye vakitlerine göre Afyonkarahisar'da ilk sahurun kaçta yapılacağını araştıranlar oruç ibadetlerini bu bilgilere göre şekillendirecek. Müslümanlar farz olan oruç ibadetini bu ay içerisinde gerçekleştirecekler. İşte, 2021 Ramazan imsakiyesine göre, Afyonkarahisar sahur ve imsak vakitleri...

RAMAZAN 2021 AFYONKARAHİSAR İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:5119:3921:00*
214.04.202104:4919:4021:02
315.04.202104:4719:4121:03
416.04.202104:4519:4221:04
517.04.202104:4419:4321:05
618.04.202104:4219:4421:07
719.04.202104:4019:4521:08
820.04.202104:3819:4621:09
921.04.202104:3719:4721:11
1022.04.202104:3519:4821:12
1123.04.202104:3319:4921:13
1224.04.202104:3119:5021:14
1325.04.202104:3019:5121:16
1426.04.202104:2819:5221:17
1527.04.202104:2619:5321:18
1628.04.202104:2519:5421:20
1729.04.202104:2319:5521:21
1830.04.202104:2119:5621:22
1901.05.202104:2019:5721:24
2002.05.202104:1819:5721:25
2103.05.202104:1719:5821:26
2204.05.202104:1519:5921:28
2305.05.202104:1320:0021:29
2406.05.202104:1220:0121:31
2507.05.202104:1020:0221:32
2608.05.202104:0920:0321:33**
2709.05.202104:0720:0421:35
2810.05.202104:0620:0521:36
2911.05.202104:0420:0621:37
3012.05.202104:0320:0721:39***


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DERMATOLOJİ Uzmanı Dr. Seda Erdoğan, Ramazan ayında cilt sağlığını korumak için iftar ve sahur en az 2 litre su içilmesi, asitli içecekler ile aşırı kahve ve çay tüketiminden kaçınılması gerektiğini belirtti.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Seda Erdoğan, Ramazan ayında değişen beslenme ve uyku düzeni sonucunda ciltte önlem alınması gereken bazı değişiklikler oluşabileceğini dikkat çekti. Uzun süren açlık, susuzluk ve uyku problemlerine bir de yanlış beslenme eklendiğinde cildin hızla alarm vermeye başlayacağını belirten Dr. Erdoğan, beslenme ve uyku yanlışları yapılmaması halinde orucun, tüm vücut ve cildin toksinlerden arınmasını sağladığını vurguladı.

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Vücudun yüzde 70inin sudan oluştuğunu hatırlatan Dr. Erdoğan, cilt sağlığını korumanın ilk yolunun da bol su tüketmek olduğunu söyledi. Dr. Erdoğan, Cildimiz en çok suya ihtiyaç duyar. Nemsiz bir ciltte ince kırışıklıklar ve egzama meydana gelebilir. İftar ve sahur arasındaki sürenin kısa olması su içme isteğimizi azaltsa da günde en az 2 litre su içilmeli, asitli içeceklerden, aşırı kahve ve çay tüketiminden kaçınılmalı" dedi.

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Ramazan ayında uzun süren açlık sonrası yanlış ve fazla beslenmenin vücutta toksinlerin birikmesine yol açtığına dikkat çeken Dr. Erdoğan, Yağlı ve hamurlu gıdalar yerine bol lifli, sebze ağırlıklı hafif beslenme ve A, C ve E vitaminleri, kırmızı ve turuncu renkli meyve sebzeler gibi antioksidan içeriği yüksek gıdalar tüketmeye çalışılmalı" şeklinde konuştu.

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