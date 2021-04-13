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GeriGündem Afyon iftar vakti 2021: Afyonkarahisar iftar ve akşam ezanı saat kaçta? İşte sahur ve iftar saatleri
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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 15:21 | 

Afyon iftar vakti 2021: Afyonkarahisar iftar ve akşam ezanı saat kaçta? İşte sahur ve iftar saatleri

Afyon iftar vakti için geri sayım başladı. İftar saatleri, oruç tutan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Müslümanlar ramazan orucuna 13 Nisan itibari ile başladılar. Mübarek ay boyunca farz olan bu ibadet yerine getirilecek. Peki, Afyonkarahisar iftar ve akşam ezanı saat kaçta? İşte Diyanet İmsakiyesine göre imsak ve iftar saatleri

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2AFYONDA İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA

AFYON'DA İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Afyon'da bugün iftar saati 19:39 olarak açıklandı. Ramazan ayının ikinci orucu için imsak vakti ise 04:49 olacak.

AFYON İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

3İFTAR DUASI

İFTAR DUASI

Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü, ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

4İFTAR DUASININ ANLAMI

İFTAR DUASININ ANLAMI

Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!

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