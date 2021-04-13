Afyon iftar vakti 2021: Afyonkarahisar iftar ve akşam ezanı saat kaçta? İşte sahur ve iftar saatleri
Afyon iftar vakti için geri sayım başladı. İftar saatleri, oruç tutan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Müslümanlar ramazan orucuna 13 Nisan itibari ile başladılar. Mübarek ay boyunca farz olan bu ibadet yerine getirilecek. Peki, Afyonkarahisar iftar ve akşam ezanı saat kaçta? İşte Diyanet İmsakiyesine göre imsak ve iftar saatleri
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AFYON'DA İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?
Afyon'da bugün iftar saati 19:39 olarak açıklandı. Ramazan ayının ikinci orucu için imsak vakti ise 04:49 olacak.