Aftan kimler yararlanacak? Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan Af yasasÄ± ile mahkumlar tahliye oldu mu?

Ã–ZEL Ä°NFAZ USULLERÄ°NÄ°N KAPSAMI GENÄ°ÅžLETÄ°LECEK Hapis cezalarÄ±nÄ±n hafta sonu, geceleyin veya konutta infazÄ±na iliÅŸkin mevcut uygulamanÄ±n kapsamÄ± geniÅŸletilecek. Bu usuldeki 6 aylÄ±k sÄ±nÄ±r, kasÄ±tlÄ± suÃ§lar bakÄ±mÄ±ndan 1 yÄ±l 6 aya, Ã¶lÃ¼me neden olma hariÃ§ taksirli suÃ§lar bakÄ±mÄ±ndan ise 3 yÄ±la Ã§Ä±karÄ±lacak. KadÄ±nlar ve yaÅŸlÄ±lar iÃ§in Ã¶ngÃ¶rÃ¼len konutta infaz usulÃ¼nÃ¼n ceza sÄ±nÄ±rÄ± artÄ±rÄ±lacak. Ã‡ocuklar da bu usule dahil edilecek. Bu kapsamda konutta infazÄ±n sÄ±nÄ±rÄ±; kadÄ±n, Ã§ocuk ve 65 yaÅŸÄ±nÄ± bitiren erkek hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler iÃ§in 1 yÄ±l, 70 yaÅŸÄ±nÄ± bitiren hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler iÃ§in 2 yÄ±l, 75 yaÅŸÄ±nÄ± bitiren hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler iÃ§in de 4 yÄ±l olarak belirlenecek. Ã–zel infaz usulleri bazÄ± suÃ§lar bakÄ±mÄ±ndan uygulanamayacak. 5 yÄ±l veya daha az hapis cezasÄ±na mahkum olan hasta veya engelli hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler, Adli TÄ±p Kurumu raporuna baÄŸlÄ± cezalarÄ±nÄ± konutlarÄ±nda infaz edebilecek. Yeni doÄŸum yapan ve toplam 3 yÄ±l veya daha az sÃ¼reli hapis cezasÄ±na mahkum olan kadÄ±n hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler de yine cezalarÄ±nÄ± konutunda infaz edebilecek. DiÄŸer yandan hamile kadÄ±nlarÄ±n cezasÄ± 1,5 yÄ±l ertelenebilecek.



HÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin iyi hallilik deÄŸerlendirmesi, infazÄ±n tÃ¼m aÅŸamalarÄ±nda ve 6 ayda bir yapÄ±lacak. HÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin tutum ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n deÄŸerlendirilmesine (iyi halin belirlenmesine) iliÅŸkin esaslar yeniden belirlenecek ve hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin iyi hal incelemesinin infazÄ±n tÃ¼m aÅŸamalarÄ±nda yapÄ±lmasÄ± saÄŸlanacak. HÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler, ceza infaz kurumlarÄ±nda bulunduÄŸu tÃ¼m aÅŸamalarda, en geÃ§ 6 ayda bir deÄŸerlendirmeye tabi tutulacak. 10 yÄ±lÄ±n Ã¼zerinde olan cezalarla terÃ¶r ve kasten Ã¶ldÃ¼rme gibi Ã¶nemli suÃ§lardan mahkum olanlarÄ±n; aÃ§Ä±k ceza infaz kurumuna ayrÄ±lmalarÄ±na, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarÄ±nÄ±n infazÄ±na ve koÅŸullu salÄ±verilmelerine iliÅŸkin deÄŸerlendirmeleri, Cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸkanlÄ±k edeceÄŸi geniÅŸletilmiÅŸ bir kurul yapacak ve karar verecek. Bu kurula, cezaevi izleme kurulu Ã¼yesi ile Aile, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± ve SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± temsilcileri de katÄ±lacak.Â Ä°yi hallilikle ilgili yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikler, 1 Ocak 2021'den itibaren uygulanacak. AÃ§Ä±k ceza infaz kurumuna ayrÄ±lma koÅŸullarÄ± yeniden belirlenerek Ã¶nemli suÃ§lar bakÄ±mÄ±ndan infaz hakiminin onayÄ± getirilecek.