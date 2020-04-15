Aftan kimler yararlanacak? Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan Af yasasÄ± ile mahkumlar tahliye oldu mu?
Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan ceza infaz yasasÄ± ya da halk arasÄ±nda ifade edildiÄŸi gibi af yasasÄ±, binlerce mahkum ve yakÄ±nÄ±nÄ±n yÃ¼zlerini gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼. 90 bin civarÄ±nda kiÅŸinin tahliye olduÄŸu af yasasÄ± sonrasÄ±nda sabah saatlerinde cezaevlerinde yoÄŸunluk yaÅŸandÄ±. Peki, aftan kimler yararlandÄ±? Ä°ÅŸte, Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan af yasasÄ± ile tahliye olan mahkumlar ve kapsamÄ± hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler
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Af yasasÄ± ya da diÄŸer bir ifade ile ceza infaz dÃ¼zenlemesi Resmi Gazeteâ€™de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi. 90 bin civarÄ±ndaki hÃ¼kÃ¼mlÃ¼nÃ¼n serbest kalacaÄŸÄ± af yasasÄ±ndan faydalanacak olan mahkumlar, Resmi Gazeteâ€™de yayÄ±mlanan maddeler Ã§erÃ§evesinde belirlenecek. Denetimli serbestlikte dÃ¼zenleme, Ã¶zel infaz usullerinin kapsamÄ±nÄ±n yeniden belirlenmesi, hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin iyi hallilik deÄŸerlendirmesinin standartlarÄ± gibi durumlarÄ±n yeniden belirlendiÄŸi af yasasÄ±, ceza infaz indirimi maddeleri ile belirlenen konulardan birisi olacak. Peki, af yasasÄ±ndan kimler yararlanacak? Ä°ÅŸte, o detaylar ve Resmi Gazeteâ€™de yayÄ±mlanan maddeler hakkÄ±nda detaylar
TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisiâ€™nde ceza infaz dÃ¼zenlemesi baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda kabul edilen af yasasÄ±, Resmi Gazeteâ€™de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸ oldu. Buna gÃ¶re af yasasÄ± ile Maruz kaldÄ±klarÄ± aÄŸÄ±r bir hastalÄ±k, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarÄ±nÄ± cezaevinde yalnÄ±z idame ettiremeyen 65 yaÅŸÄ±nÄ± bitiren hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin cezasÄ±, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirleyeceÄŸi devlet hastanesinden alÄ±nacak saÄŸlÄ±k kurulu raporuyla belgelendirilmek koÅŸuluyla, denetimli serbestlik tedbiri altÄ±nda infaz edilecek. 30 Mart 2020'ye kadar suÃ§ iÅŸleyen Ã§ocuk hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin 15 yaÅŸÄ±nÄ± dolduruncaya kadar cezaevinde kaldÄ±ÄŸÄ± 1 gÃ¼n, 3 gÃ¼n; 18 yaÅŸÄ±nÄ± dolduruncaya kadar kaldÄ±ÄŸÄ± 1 gÃ¼n ise 2 gÃ¼n sayÄ±lacak.
AF YASASI KÄ°MLERÄ° KAPSIYOR?
TBMM Genel Kurulunda dÃ¼n kabul edilen, "Ceza ve GÃ¼venlik Tedbirlerinin Ä°nfazÄ± HakkÄ±nda Kanun ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. DÃ¼zenlemeyle Ceza ve GÃ¼venlik Tedbirlerinin Ä°nfazÄ± HakkÄ±nda Kanun, Ä°nfaz HakimliÄŸi Kanunu ve TÃ¼rk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak Ã¼zere toplam 11 farklÄ± kanunda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±.
Buna gÃ¶re, ceza infaz kurumlarÄ±nda geÃ§irilmesi gereken sÃ¼reler yeniden belirlendi. TÃ¼m detaylar iÃ§in lÃ¼tfen sonraki sayfaya geÃ§iniz...
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ANKARAâ€™DA HÃœKÃœMLÃœLERÄ°N TAHLÄ°YESÄ°NE BAÅžLANDIÂ Â Â Â Â Â
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz dÃ¼zenlemesine iliÅŸkin kanunun Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesinin ardÄ±ndan baÅŸkentte, hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin tahliyesine baÅŸlandÄ±.
Kanunun Resmi Gazete'de yayÄ±mlanÄ±p yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesinin ardÄ±ndan Ankara AÃ§Ä±k Ceza ve Ä°nfaz Kurumundaki hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler, otobÃ¼slere bindirilerek cezaevinden ayrÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â
OtobÃ¼slere binen hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin maske taktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlendi. Tahliyeler sÄ±rasÄ±nda, sosyal mesafe kuralÄ±na dikkat edildiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â Â Â Â Â
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TRAKYA'DA CEZAEVLERÄ°NDEN TAHLÄ°YELER BAÅžLADIÂ Â Â Â Â Â
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz dÃ¼zenlemesine iliÅŸkin kanunun Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesinin ardÄ±ndan Trakya'daki cezaevlerinden tahliyeler baÅŸladÄ±.
Edirne'de cezaevlerine giden yollarda polis ve jandarma ekiplerince gÃ¼venlik noktalarÄ± oluÅŸturuldu. Bu noktalardan kontrollÃ¼ geÃ§iÅŸlere izin verildi. Dezenfekte edilen Ã§ok sayÄ±da otobÃ¼s cezaevi yerleÅŸkelerine hareket etti.
Kentteki cezaevlerinde bulunan yaklaÅŸÄ±k 2 bin 200 hÃ¼kÃ¼mlÃ¼, otobÃ¼slere bindirilerek cezaevinden ayrÄ±ldÄ±.
Jandarma ve polis ekiplerinin cezaevi Ã§evresinde aldÄ±ÄŸÄ± yoÄŸun gÃ¼venlik tedbirleri altÄ±nda tahliyeler sÃ¼rÃ¼yor.
Bu arada KÄ±rklareli ve TekirdaÄŸ'daki cezaevlerinden tahliyeler sÃ¼rÃ¼yor.Â Â Â Â Â
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KoÅŸullu salÄ±verilme oranÄ± 2/3'ten yarÄ±ya, mÃ¼kerrirler ve Ã¶rgÃ¼tlÃ¼ suÃ§lar bakÄ±mÄ±ndan infaz oranÄ± 3/4'ten 2/3'e indirildi. UyuÅŸturucu ticareti ve cinsel istismar suÃ§larÄ±yla, terÃ¶r suÃ§larÄ±nÄ±n 3/4 olan koÅŸullu salÄ±verilme oranlarÄ± aynen muhafaza edildi. Bu suÃ§larÄ±n Ã§ocuklar tarafÄ±ndan iÅŸlenmesi halinde 2/3 olan koÅŸullu salÄ±verilme oranÄ± deÄŸiÅŸmedi.
Kasten Ã¶ldÃ¼rme, yÃ¼zÃ¼n sÃ¼rekli deÄŸiÅŸikliÄŸine sebebiyet veren kasten yaralama suÃ§u, Ã¶zel hayata ve hayatÄ±n gizli alanÄ±na karÅŸÄ± suÃ§lar ve devlet sÄ±rlarÄ±na karÅŸÄ± suÃ§lar ile iÅŸkence ve eziyet suÃ§larÄ± bakÄ±mÄ±ndan herhangi bir indirim yapÄ±lmadÄ±.
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DENETÄ°MLÄ° SERBESTLÄ°KTE DÃœZENLEME
Denetimli serbestlik uygulamasÄ±ndaki mevcut 1 yÄ±llÄ±k maktu uygulama aynen muhafaza edilecek. AÃ§Ä±k ceza infaz kurumunda bulunup da koÅŸullu salÄ±verilmesine 1 yÄ±l kalan iyi halli hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin cezalarÄ±nÄ±n denetimli serbestlik altÄ±nda infaz edilebileceÄŸine iliÅŸkin hÃ¼kÃ¼m aynen korunacak.Â HÃ¼kÃ¼mlÃ¼, denetimli serbestlik uygulamasÄ± kapsamÄ±nda yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini yerine getirmez veya denetimli serbestlik mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne mÃ¼racaat etmez ise cezasÄ±nÄ± aÃ§Ä±k ceza infaz kurumunda infaz edecek. Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya baÅŸlandÄ±ktan sonra hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ hakkÄ±nda alt sÄ±nÄ±rÄ± 1 yÄ±l veya daha fazla hapis cezasÄ±nÄ± gerektiren kasÄ±tlÄ± bir suÃ§tan dolayÄ± kamu davasÄ± aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸsa infaz hakimi tarafÄ±ndan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±k ceza infaz kurumuna gÃ¶nderilmesine karar verilebilecek.Â Denetimli serbestlik uygulamasÄ±na iliÅŸkin geÃ§ici dÃ¼zenlemeler yapÄ±lacak.
GeÃ§ici dÃ¼zenleme uyarÄ±nca Ã¶zellikle terÃ¶r, uyuÅŸturucu ticareti, cinsel saldÄ±rÄ± ve istismar suÃ§larÄ±, kasten Ã¶ldÃ¼rme, yÃ¼zÃ¼n sÃ¼rekli deÄŸiÅŸikliÄŸine sebebiyet veren kasten yaralama suÃ§u ve kadÄ±na karÅŸÄ± ÅŸiddet, iÅŸkence ve eziyet suÃ§larÄ± ile Ã¶zel hayatÄ±n gizliliÄŸine iliÅŸkin suÃ§lar hariÃ§ 3 Mart 2020'ye kadar iÅŸlenen suÃ§larda, 1 yÄ±llÄ±k denetimli serbestlik sÃ¼resi 3 yÄ±la Ã§Ä±karÄ±lacak.Â 30 Mart 2020'ye kadar iÅŸlenen suÃ§lar bakÄ±mÄ±ndan, terÃ¶r, cinsel saldÄ±rÄ± ve istismar, kasten Ã¶ldÃ¼rme suÃ§larÄ± ve Ã¶zel hayatÄ±n gizliliÄŸine iliÅŸkin suÃ§lar hariÃ§; 0-6 yaÅŸ grubu Ã§ocuÄŸu bulunan kadÄ±n hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler ile 70 yaÅŸÄ±nÄ± bitiren hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler hakkÄ±nda denetimli serbestlik sÃ¼resi 4 yÄ±l olarak uygulanacak.
Maruz kaldÄ±klarÄ± aÄŸÄ±r bir hastalÄ±k, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarÄ±nÄ± cezaevinde yalnÄ±z idame ettiremeyen 65 yaÅŸÄ±nÄ± bitiren hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin cezasÄ±, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirleyeceÄŸi devlet hastanesinden alÄ±nacak saÄŸlÄ±k kurulu raporuyla belgelendirilmek koÅŸuluyla, denetimli serbestlik tedbiri altÄ±nda infaz edilecek.Â 30 Mart 2020'ye kadar suÃ§ iÅŸleyen Ã§ocuk hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin 15 yaÅŸÄ±nÄ± dolduruncaya kadar cezaevinde kaldÄ±ÄŸÄ± 1 gÃ¼n, 3 gÃ¼n; 18 yaÅŸÄ±nÄ± dolduruncaya kadar kaldÄ±ÄŸÄ± 1 gÃ¼n ise 2 gÃ¼n sayÄ±lacak.
Kovid-19 salgÄ±nÄ± nedeniyle aÃ§Ä±k ceza infaz kurumlarÄ±nda bulunan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler, 31 MayÄ±s 2020'ye kadar izinli sayÄ±lacak. Bu sÃ¼re, gerektiÄŸinde SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶nerisiyle her defasÄ±nda iki ayÄ± geÃ§memek Ã¼zere Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nca Ã¼Ã§ kez uzatÄ±labilecek.Â TerÃ¶r ve Ã¶rgÃ¼tlÃ¼ suÃ§lar hariÃ§ olmak Ã¼zere, yapÄ±lan infaz sistemi deÄŸiÅŸikliklerine baÄŸlÄ± olarak kapalÄ± ceza infaz kurumlarÄ±nda bulunan iyi halli bazÄ± hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerden aÃ§Ä±k ceza infaz kurumuna ayrÄ±lmasÄ±na bir yÄ±l kalanlarÄ±n aÃ§Ä±k ceza infaz kurumlarÄ±na gÃ¶nderilebilmesine imkan tanÄ±nacak.
Hapis cezalarÄ±nÄ±n hafta sonu, geceleyin veya konutta infazÄ±na iliÅŸkin mevcut uygulamanÄ±n kapsamÄ± geniÅŸletilecek. Bu usuldeki 6 aylÄ±k sÄ±nÄ±r, kasÄ±tlÄ± suÃ§lar bakÄ±mÄ±ndan 1 yÄ±l 6 aya, Ã¶lÃ¼me neden olma hariÃ§ taksirli suÃ§lar bakÄ±mÄ±ndan ise 3 yÄ±la Ã§Ä±karÄ±lacak. KadÄ±nlar ve yaÅŸlÄ±lar iÃ§in Ã¶ngÃ¶rÃ¼len konutta infaz usulÃ¼nÃ¼n ceza sÄ±nÄ±rÄ± artÄ±rÄ±lacak. Ã‡ocuklar da bu usule dahil edilecek. Bu kapsamda konutta infazÄ±n sÄ±nÄ±rÄ±; kadÄ±n, Ã§ocuk ve 65 yaÅŸÄ±nÄ± bitiren erkek hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler iÃ§in 1 yÄ±l, 70 yaÅŸÄ±nÄ± bitiren hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler iÃ§in 2 yÄ±l, 75 yaÅŸÄ±nÄ± bitiren hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler iÃ§in de 4 yÄ±l olarak belirlenecek. Ã–zel infaz usulleri bazÄ± suÃ§lar bakÄ±mÄ±ndan uygulanamayacak. 5 yÄ±l veya daha az hapis cezasÄ±na mahkum olan hasta veya engelli hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler, Adli TÄ±p Kurumu raporuna baÄŸlÄ± cezalarÄ±nÄ± konutlarÄ±nda infaz edebilecek. Yeni doÄŸum yapan ve toplam 3 yÄ±l veya daha az sÃ¼reli hapis cezasÄ±na mahkum olan kadÄ±n hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler de yine cezalarÄ±nÄ± konutunda infaz edebilecek. DiÄŸer yandan hamile kadÄ±nlarÄ±n cezasÄ± 1,5 yÄ±l ertelenebilecek.
HÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin iyi hallilik deÄŸerlendirmesi, infazÄ±n tÃ¼m aÅŸamalarÄ±nda ve 6 ayda bir yapÄ±lacak. HÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin tutum ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n deÄŸerlendirilmesine (iyi halin belirlenmesine) iliÅŸkin esaslar yeniden belirlenecek ve hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin iyi hal incelemesinin infazÄ±n tÃ¼m aÅŸamalarÄ±nda yapÄ±lmasÄ± saÄŸlanacak. HÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler, ceza infaz kurumlarÄ±nda bulunduÄŸu tÃ¼m aÅŸamalarda, en geÃ§ 6 ayda bir deÄŸerlendirmeye tabi tutulacak. 10 yÄ±lÄ±n Ã¼zerinde olan cezalarla terÃ¶r ve kasten Ã¶ldÃ¼rme gibi Ã¶nemli suÃ§lardan mahkum olanlarÄ±n; aÃ§Ä±k ceza infaz kurumuna ayrÄ±lmalarÄ±na, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarÄ±nÄ±n infazÄ±na ve koÅŸullu salÄ±verilmelerine iliÅŸkin deÄŸerlendirmeleri, Cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸkanlÄ±k edeceÄŸi geniÅŸletilmiÅŸ bir kurul yapacak ve karar verecek. Bu kurula, cezaevi izleme kurulu Ã¼yesi ile Aile, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± ve SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± temsilcileri de katÄ±lacak.Â Ä°yi hallilikle ilgili yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikler, 1 Ocak 2021'den itibaren uygulanacak. AÃ§Ä±k ceza infaz kurumuna ayrÄ±lma koÅŸullarÄ± yeniden belirlenerek Ã¶nemli suÃ§lar bakÄ±mÄ±ndan infaz hakiminin onayÄ± getirilecek.
7
Ä°NFAZ HÄ°ZMETLERÄ°
YapÄ±lan diÄŸer dÃ¼zenlemelerle infaz hizmetleri daha da iyileÅŸtirilecek. Zorunlu ve Ã§ok ivedi durumlarda, Cumhuriyet baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hapis cezasÄ±nÄ±n infazÄ±na 6 ay ara verebilmesine iliÅŸkin yetkisi, 1 yÄ±la Ã§Ä±karÄ±lacak. AyrÄ±ca hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin eÅŸ veya Ã§ocuklarÄ±nÄ±n sÃ¼rekli hastalÄ±k ya da malullÃ¼kleri halinde infaza ara verilebilmesine imkan tanÄ±nacak. Ã‡ocuk hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lere verilebilecek Ã¶dÃ¼l imkanÄ±nÄ±n kapsamÄ± geniÅŸletilecek. Bu kapsamda kardeÅŸiyle de gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine imkan saÄŸlanacak. HÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin hediye kabul etme hakkÄ± geniÅŸletilecek. Ã‡ocuk ve 65 yaÅŸÄ±nÄ± tamamlayan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler ile beraberinde Ã§ocuÄŸu bulunan kadÄ±n hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler bakÄ±mÄ±ndan, belirli zaman dilimi dÄ±ÅŸÄ±nda da hediye alabilme imkanÄ± saÄŸlanacak.Â AÃ§Ä±k ceza infaz kurumunda bulunan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin 3 gÃ¼nlÃ¼k mazeret izin hakkÄ± 7 gÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lacak. HÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin mazeret iznini kullanabilmesi iÃ§in ceza infaz kurumlarÄ±nda iyi halli geÃ§irmesi gereken sÃ¼re kÄ±saltÄ±lacak. HÃ¼kÃ¼mlÃ¼lere, hasta olan yakÄ±nlarÄ±nÄ± ziyaret edebilmesi amacÄ±yla verilen mazeret izin hakkÄ±, 1 defadan 2'ye Ã§Ä±karÄ±lacak. AÃ§Ä±k ve kapalÄ± ceza infaz kurumlarÄ±ndaki hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin salgÄ±n hastalÄ±k halinde de kuruma ait telefon ve faks cihazÄ±ndan derhal yararlandÄ±rÄ±lmasÄ±na imkan tanÄ±nacak.Â HÃ¼kÃ¼mlÃ¼nÃ¼n bakÄ±ma muhtaÃ§ Ã§ocuklarÄ±nÄ±n barÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin hÃ¼kÃ¼mlerin tutuklular bakÄ±mÄ±ndan da uygulanabilmesine imkan saÄŸlanacak.
HÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n iÅŸ alanlarÄ±nda, geceleyin bu kurum ve kuruluÅŸlar tarafÄ±ndan barÄ±ndÄ±rÄ±lmak koÅŸuluyla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±labilmelerine imkan tanÄ±nacak. Bu durum, hÃ¼kÃ¼mlÃ¼nÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re daha erken denetimli serbestliÄŸe ayrÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak.
HÃ¼kÃ¼mlÃ¼nÃ¼n, duruÅŸma, saÄŸlÄ±k, eÄŸitim ve Ã§alÄ±ÅŸma gibi nedenlerle geÃ§ici olarak cezaevi dÄ±ÅŸÄ±nda bulunduÄŸu yerlerde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi disipline aykÄ±rÄ± eylem ve sÃ¶zleri nedeniyle de disiplin yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n uygulanabilmesine imkan tanÄ±nacak. HÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutuklularÄ±n cezaevinin gÃ¼venlik ve dÃ¼zenini ihlal eden bazÄ± fiilleri disiplin yaptÄ±rÄ±mÄ± altÄ±na alÄ±nacak. HÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na baÄŸlÄ± kÃ¼tÃ¼phanelerden yararlanabilecek. Elektronik cihazla takip edilebilecek ÅŸÃ¼pheli, sanÄ±k ve hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin, rÄ±zalarÄ± alÄ±nmak koÅŸuluyla kendilerine ait cihazlar Ã¼zerinden de takip edilebilmelerine imkan saÄŸlanacak. Kamuya yararlÄ± bir iÅŸte Ã¼cretsiz Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rma yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ altÄ±nda bulunan muhtaÃ§ durumdaki hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler, bu yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ yerine getirirken mutat vasÄ±ta ile yaptÄ±klarÄ± yol giderleri ve iaÅŸe giderleri, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± kurum bÃ¼tÃ§esinden karÅŸÄ±lanacak.
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UZMANLAÅžMIÅž HAKÄ°MLER
CezalarÄ±n infazÄ± sÃ¼recinde tÃ¼m kararlarÄ±n uzmanlaÅŸmÄ±ÅŸ hakimler tarafÄ±ndan verilmesi saÄŸlanacak.Â Ä°nfaz hakimliÄŸi kurumunun kapasitesi gÃ¼Ã§lendirilerek uzmanlaÅŸmalarÄ± saÄŸlanacak ve infaza iliÅŸkin tÃ¼m kararlar bu hakimlikler tarafÄ±ndan verilecek. Cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n infaza iliÅŸkin verdiÄŸi kararlara karÅŸÄ± infaz hakimliÄŸine ÅŸikayet baÅŸvurusunda bulunulabilmesine imkan tanÄ±nacak. Ä°nfaz hakimlerine verilen yeni gÃ¶revlere iliÅŸkin hÃ¼kÃ¼mler, 1 EylÃ¼l 2020'dan itibaren uygulanmaya baÅŸlanacak. Bu tarihe kadar ceza mahkemelerinin mevcut gÃ¶rev ve yetkileri aynen devam edecek.
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SUÃ‡LARLA ETKÄ°N MÃœCADELE
BazÄ± suÃ§larla daha etkin mÃ¼cadele edilebilmesi amacÄ±yla cezalarÄ± artÄ±rÄ±lacak. Bu kapsamda yaralama suÃ§unun canavarca his saikiyle, Ã¶rneÄŸin kezzap atmak suretiyle iÅŸlenmesi hali nitelikli haller arasÄ±na alÄ±nacak ve suÃ§un bu suretle iÅŸlenmesi durumunda verilecek azami ceza 18 yÄ±la Ã§Ä±karÄ±lacak. SuÃ§ iÅŸlemek amacÄ±yla Ã¶rgÃ¼t kurmak, yÃ¶netmek ve Ã¼ye olmak ile tefecilik suÃ§larÄ±nÄ±n cezalarÄ± artÄ±rÄ±lacak.
DiÄŸer kanunlarda yapÄ±lan dÃ¼zenlemelerle bazÄ± sorunlar giderilecek. Yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± gibi adli kontrole iliÅŸkin bazÄ± tedbirlerin takibine iliÅŸkin ÅŸekli gÃ¶revler, denetimli serbestlik mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n gÃ¶revleri arasÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lacak. KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k suÃ§larÄ±nda malÄ±n deÄŸerinin azlÄ±ÄŸÄ± indirim nedeni kabul edilecek ve kovuÅŸturma evresi iÃ§in de etkin piÅŸmanlÄ±k imkanÄ± getirilecek. KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k suÃ§larÄ±nda malÄ±n deÄŸerinin "hafif" veya "pek hafif" olmasÄ± halinde cezadan oransal indirim yapÄ±lacak. KovuÅŸturma evresi iÃ§in de etkin piÅŸmanlÄ±k getirilerek kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k konusu malÄ±n deÄŸerinin iki katÄ± parayÄ± devlet hazinesine Ã¶dediÄŸi takdirde cezada belli bir oranda indirim yapÄ±lmasÄ± saÄŸlanacak.