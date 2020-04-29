Afrin’de son durum… Afrin nerede?

Afrin terör saldırısıyla bir kez daha gündeme geldi. Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle gerçekleştirdiği terör saldırısı sonucunda ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu siviller hayatını kaybetti. Sosyal medyada da kınanan saldırı haberi ardından Afrin’in konumu yeniden gündeme geldi. İşte Afrin’de son durum ve şehrin haritadaki konumu
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Suriye'nin Afrin şehrinde bugün öğleden sonra bir bombalı saldırı gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada "PKK/YPG'nin Afrin şehir merkezinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgede bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenlediğini, ilk belirlemelere göre 40 kişinin öldüğünü, 47 kişinin de yaralandığını" duyurdu.
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan ilk açıklamada, "İnsanlık düşmanı PKK/YPG, Afrin'de yine masum sivilleri hedef aldı. Afrin şehir merkezinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgede bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenleyen teröristler, ilk belirlemelere göre en az 35 masum sivili katletti, 30'dan fazla sivili de yaraladı" denildi.
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AFRİN NEREDE?
Afrin, Suriye'nin kuzey batısında, Halep iline bağlı ilçe. Afrin kasabasının yaklaşık 8 km güneyinde, Geç Hititler döneminden kalan Ain Dara Tapınağı yerleşiminin kalıntıları bulunmaktadır. Yine kentin kuzeybatısında, M.Ö. 9. yy ya da 8. yüzyıldan kalma, Luvi dilinde yazıt bulunmuştur.
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Tarihi Hititlere, M.Ö. 1000’lere kadar uzanan ve önemli tarihsel kalıntıları barındıran Afrin çok erken dönemde, Kudüs’ün de fethedildiği 637 yılında Müslümanların hâkimiyetine girdi. Osmanlı döneminde Afrin Kilis’e bağlı bir kaza konumundaydı. Haritaya bakıldığında Afrin, Türkiye içlerine bir koç başı gibi uzanan coğrafi bir mevkiye sahip.