Afrika sıcakları etkisini göstermeye başladı! Uzmanlar uyardı 'Sıcaklıklar 45 dereceyi bulabilir' El Nino nedir, Türkiye'ye etkisi ne olacak?

DÜNYA METEOROLOJİ ÖRGÜTÜ UYARDI!

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) yaptığı yeni bir güncellemeye göre, El NiNo'nun bu yılın sonlarında gelişme olasılığı artıyor. Bu, dünyanın birçok bölgesindeki hava durumu ve iklim modelleri üzerinde uzun süredir devam eden La Niña'nın tersi etkilere sahip olacak ve muhtemelen daha yüksek küresel sıcaklıkları tetikleyecektir.

WMO Dünya Meteoroloji Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre, sıcaklıklar Haziran-Ağustos'ta yaklaşık %70'e ve Temmuz ile Eylül arasında %80'e çıkacak.

Sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerimizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.