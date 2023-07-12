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Afrika sıcakları etkisini göstermeye başladı! Uzmanlar uyardı 'Sıcaklıklar 45 dereceyi bulabilir' El Nino nedir, Türkiye'ye etkisi ne olacak?

Güncelleme Tarihi:

#Afrika Sıcakları#Meteoroloji Hava Durumu#El Nino
Cemile Gelgeç
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 12:06

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Temmuz'da etkisini göstermesi beklenen sıcaklıklara karşı güneş çarpmasına karşı vatandaşları uyardı. Dünya genelinde de artan sıcaklıklar El Nino ve Afrika sıcakları olarak adlandırılıyor. Daha önce de 2023 ve 2024 yılının en yüksek sıcaklıklara ulaşacağı uyarısı uzmanlar tarafından yapılmıştı. Peki, El Nino nedir, Türkiye'ye etkisi ne olacak? İşte Meteoroloji hava durumu tahminleri...

1/7Afrika sıcakları etkisini göstermeye başladı Uzmanlar uyardı Sıcaklıklar 45 dereceyi bulabilir El Nino nedir, Türkiyeye etkisi ne olacak

Ülke genelinde mevsim normallerinde ilerleyen sıcaklıklar salı günü itibariyle etkisini artırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyredeceğini belirtirken, CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında uyarılarda bulundu. Peki, El Nino sıcakları ya da Afrika sıcakları olarak adlandırılan hava aolayı nedir? El Nino etkileri nelerdir? İşte il il Meteoroloji hava durumu raporları...

2/7Sıcaklıklar Mevsim Normalleri Üzerine Çıkacak

Sıcaklıklar Mevsim Normalleri Üzerine Çıkacak!

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 11.07.2023 Salı günü batı kesimlerden başlayarak ülkemizin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz’de mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerimizde 2-6 derece üzerine çıkması bekleniyor. Sıcaklıkların 16 Temmuz Pazar günü akşam saatlerine kadar etkisini göstermesi ön görülüyor.

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3/7METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen sıcaklıklar (oC);

Ankara : 31-35

İstanbul : 32-36

İzmir : 36-40

Edirne : 37-41

Çanakkale : 36-39

Muğla : 36-40

Adana : 38-42

Antalya : 37-43

Kayseri : 30-32

4/7DÜNYA METEOROLOJİ ÖRGÜTÜ UYARDI

DÜNYA METEOROLOJİ ÖRGÜTÜ UYARDI!

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) yaptığı yeni bir güncellemeye göre, El NiNo'nun bu yılın sonlarında gelişme olasılığı artıyor. Bu, dünyanın birçok bölgesindeki hava durumu ve iklim modelleri üzerinde uzun süredir devam eden La Niña'nın tersi etkilere sahip olacak ve muhtemelen daha yüksek küresel sıcaklıkları tetikleyecektir.

WMO Dünya Meteoroloji Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre, sıcaklıklar Haziran-Ağustos'ta yaklaşık %70'e ve Temmuz ile Eylül arasında %80'e çıkacak.

Sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerimizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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5/7EL NINO NEDİR

EL NINO NEDİR?

El Nino, doğu tropikal Pasifik Okyanusu’ndaki yüzey sularının olağandışı ısınmasını tanımlayan bir iklim modeli. Alize rüzgârları ve atmosfer de El Nino’dan etkileniyor. El Nino, El Nino-Güney Salınımı (ENSO) adı verilen daha büyük bir olgunun “sıcak fazı” olarak tanımlanıyor.

6/7EL NİNO ETKİSİ NEDİR

EL NİNO ETKİSİ NEDİR?

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, El Nino hava olayının Büyük Okyanus'un ekvatora yakın orta ve doğu kesimlerinde ortalamanın üzerinde deniz yüzeyi sıcaklıkları ile kendini gösteren ve ortalama olarak her 2 ila 7 yılda bir gerçekleşen bir iklim olgusudur ve fenomeninin ilkim üzerindeki etkisi Büyük Okyanus’un çok ötesine kadar ulaşabilir.

İngiliz bilim adamları ise, elde edilen bilgilere göre El Nino’nun şu anda güçlendiğini ve 2023’ün sonunda en güçlü haline ulaşacağının tahmin edildiğini ifade ederek, 2024 yılında ise yeni bir küresel sıcaklık rekorunun yaşanma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

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7/7Afrika sıcakları etkisini göstermeye başladı Uzmanlar uyardı Sıcaklıklar 45 dereceyi bulabilir El Nino nedir, Türkiyeye etkisi ne olacak
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