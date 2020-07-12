Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde aşka geldi

ÖREN’E DEMİR ATTILAR Bir süredir aşk yaşayan Afra Saraçoğlu (22) ve Mert Yazıcıoğlu (27) mavi tura çıktı. Haftalığı 6 bin Euro olan lüks bir guleti kiralayan iki genç oyuncu, önceki gün Muğla-Ören kıyılarına demir attı.