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Hürriyet
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Magazin
Ali KESER
Haber Giriş: 12 Temmuz 2020 - 07:00,

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde aşka geldi

Aileleriyle birlikte Bodrum’da tekne tatili yapan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’nun denizdeki romantik anları, objektiflere yansıdı.

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1ÖREN’E DEMİR ATTILAR
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ÖREN’E DEMİR ATTILAR

Bir süredir aşk yaşayan Afra Saraçoğlu (22) ve Mert Yazıcıoğlu (27) mavi tura çıktı. Haftalığı 6 bin Euro olan lüks bir guleti kiralayan iki genç oyuncu, önceki gün Muğla-Ören kıyılarına demir attı.

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Teknede Afra Saraçoğlu’nun annesi Lütfiye Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu’nun abisi Selçuk Yazıcıoğlu, eşi ve çocukları da vardı.

3SULU ŞAKA
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SULU ŞAKA

Birlikte denize giren Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu suda şakalaşırken objektife yansıdı.

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Saraçoğlu sevgilisinin başını defalarca suya sokarken, Yazıcıoğlu da onu ısırmaya çalışarak karşılık verdi. Baş başa eğlenceli vakit geçiren genç âşıklar, birbirlerini öpmeye doyamadı.

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Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’na tatilde aileleri de eşlik ediyor.

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