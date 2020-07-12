Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde aşka geldi

Bir süredir aşk yaşayan Afra Saraçoğlu (22) ve Mert Yazıcıoğlu (27) mavi tura çıktı. Haftalığı 6 bin Euro olan lüks bir guleti kiralayan iki genç oyuncu, önceki gün Muğla-Ören kıyılarına demir attı. Teknede Afra Saraçoğlu’nun annesi Lütfiye Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu’nun abisi Selçuk Yazıcıoğlu, eşi ve çocukları da vardı. Birlikte denize giren Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu suda şakalaşırken objektife yansıdı. Saraçoğlu sevgilisinin başını defalarca suya sokarken, Yazıcıoğlu da onu ısırmaya çalışarak karşılık verdi. Baş başa eğlenceli vakit geçiren genç âşıklar, birbirlerini öpmeye doyamadı.Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’na tatilde aileleri de eşlik ediyor.