Afra Saraçoğlu: Kazandığım ilk para ile KYK borcumu ödedim
Annesinin sosyal medya hesabından Özcan Deniz'e mesaj atması ile şöhret kapılarını aralayan Afra Saraçoğlu, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Saraçoğlu, merak edilenleri anlattı...
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1
'Pahalı şeyler almayı sevmiyorum'
- Kazandığım ilk parayla KYK borcumu ödedim.
- Evimdeki en pahalı eşya televizyondur. Ben çok pahalı şeyler almayı sevmiyorum.
2
'Son ses müzik dinliyoruz'
- Arada Mert ile arabanın camlarını açıp apaçi gibi son ses dinlediğimiz bir şarkı var: Sezer Sepetçi-Sevme.
3
'Çoraplarım kirli sepetinden'
- Şuan giydiğim çorap kirli sepetinden. Sepetten çorap alıp giydiğim çok oluyor...
- Çevremden en çok aldığım uyarı ' dik dur Afra!'
4
'Çocukken kekemeydim'
- Çocukken kekemeydim. Konuşamıyordum. Annem beni doktora götürdü. Doktor 'hiçbir şeyi yok, dikkat çekmek için yapıyor' demiş. Sonra kendiliğinden geçti.
5
'10 üzerinden 8'
- Öfkem saman alevi değil, sürer... Saman alevi gibi parlarım ama uzun süre devam eder...
- Kendime 10 üzerinden 8 puan veririm. Kimse mükemmel değildir.
6
'Annem bilmeden mesaj atmış'
- Özcan Deniz, sosyal medya hesabından Nurgül Yeşilçay ile fotoğrafını paylaşıyor ve 'başladık biz' yazıyor. Bunun üzerine annem mesaj atıyor. Annem Nurgül Abla'nın kızını canlandıracak renkli gözlü bir kız aradıklarını bilmeden atıyor mesajı. Sonra beni arıyorlar işte... Ben bunu çok büyük bir şans olarak değerlendiriyorum.
7
'Pişmem lazım'
- Sinema için erken olduğunu düşünüyorum. Daha çok pişmeden beyazperdeye ne gerek var.