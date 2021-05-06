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Haber Giriş: 06 Mayıs 2021 - 09:15 | 

Afra Saraçoğlu: Kazandığım ilk para ile KYK borcumu ödedim

Annesinin sosyal medya hesabından Özcan Deniz'e mesaj atması ile şöhret kapılarını aralayan Afra Saraçoğlu, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Saraçoğlu, merak edilenleri anlattı...

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1Pahalı şeyler almayı sevmiyorum

'Pahalı şeyler almayı sevmiyorum'

- Kazandığım ilk parayla KYK borcumu ödedim.

- Evimdeki en pahalı eşya televizyondur. Ben çok pahalı şeyler almayı sevmiyorum.

2Son ses müzik dinliyoruz

'Son ses müzik dinliyoruz'

- Arada Mert ile arabanın camlarını açıp apaçi gibi son ses dinlediğimiz bir şarkı var: Sezer Sepetçi-Sevme.

3Çoraplarım kirli sepetinden

'Çoraplarım kirli sepetinden'

- Şuan giydiğim çorap kirli sepetinden. Sepetten çorap alıp giydiğim çok oluyor...

- Çevremden en çok aldığım uyarı ' dik dur Afra!'

4Çocukken kekemeydim

'Çocukken kekemeydim'

- Çocukken kekemeydim. Konuşamıyordum. Annem beni doktora götürdü. Doktor 'hiçbir şeyi yok, dikkat çekmek için yapıyor' demiş. Sonra kendiliğinden geçti.

510 üzerinden 8

'10 üzerinden 8'

- Öfkem saman alevi değil, sürer... Saman alevi gibi parlarım ama uzun süre devam eder...

- Kendime 10 üzerinden 8 puan veririm. Kimse mükemmel değildir.

6Annem bilmeden mesaj atmış

'Annem bilmeden mesaj atmış'

- Özcan Deniz, sosyal medya hesabından Nurgül Yeşilçay ile fotoğrafını paylaşıyor ve 'başladık biz' yazıyor. Bunun üzerine annem mesaj atıyor. Annem Nurgül Abla'nın kızını canlandıracak renkli gözlü bir kız aradıklarını bilmeden atıyor mesajı. Sonra beni arıyorlar işte... Ben bunu çok büyük bir şans olarak değerlendiriyorum.

7Pişmem lazım

'Pişmem lazım'

- Sinema için erken olduğunu düşünüyorum. Daha çok pişmeden beyazperdeye ne gerek var.

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