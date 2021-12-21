AFP seçti...İşte 2021'e damga vuran kareler

AFP, 2021 yılına damga vuran fotoğrafları seçti. Dünyanın farklı bölgelerinden gelen karelerde yine Koronavirüs salgını ve doğal afetler ön planda. Listede Türkiye'den de 3 kare yer aldı...
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1
Irak'ın Kerbala kentinde Şii Müslüman takviminin en kutsal günü olan Aşure'yi anmak için bir araya gelen Müslümanlar
2
Yeni Delhi'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kurbanlar yakılıyor
3
Batı Şeria'daki Ürdün vadisinin üzerindeki kuşlar ve oluşan inanılmaz görüntü
4
30 Haziran 2021'de Pekin'de Çin Komünist Partisi'nin 100. yıl dönümü arifesinde gökyüzünde çakan bir şimşek ve sonrasındaki görsel şölen
5
Yadnya Kasada festivali sırasında Doğu Java eyaleti Probolinggo'daki aktif Bromo Dağı yanardağının zirvesinde toplanan insanlar
6
Avrupa ve İsrail'den bir ekip Mars seyahati için eğitim görevinde
7
İsviçre ordusunun yaptığı bir test sırasında bir atın havadan kaldırıldığı görülüyor
8
Bahçesaray Devlet Hastanesi'nden Doktor Akay Kaya (sağda) ve hemşire Yıldız Ayten, Türkiye'nin doğusundaki uzak Güneyyamaç köyüne 65 yaş ve üstü sakinlere Sinovac CoronaVac Covid aşısı yaptırmak için geliyorlar.
9
29 Temmuz 2021'de Antalya Manavgat'ta çıkan bir orman yangını sırasında plajdan çekilen bir kare
10
İran-Türkiye sınırını geçtikten sonra kaçakçılar tarafından taşınmayı bekleyen Afgan göçmenler
11
Belçika'nın Verviers kentinde şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen bir kaza
12
Lübnan'ın başkentinde yaşanan elektrik kesintisi sonrası karanlığa gömülen Beyrut...
13
16 Ekim 2021'de çekilen bu kare Kabil'deki hastanede kafasını tıraş eden bir uyuşturucu bağımlısını gösteriyor
14
Etiyopya'daki Mekele Rehabilitasyon Merkezi'ndeki esir askerler
15
Etiyopya'nın Gondar kentinin 70 kilometre kuzeydoğusundaki Dabat köyü yakınlarındaki kırsal bir bölgede, Eritreli mülteciler
16
Kim Kardashian 13 Eylül 2021'de New York'ta Metropolitan Museum of Art'a sıradışı kıyafeti ile...
17
Labrea'daki Amazonia yağmur ormanlarının ormansızlaştırılmış bir alanı
18
Afgan kızlar 26 Eylül 2021'de Kandahar'da bir okulda sınıflarından çıkarken görüntüleniyor.
19
At sırtında Haitili göçmenleri kovalayan bir ABD devriyesi
20
28 Eylül 2021'de yasadışı yollardan kaçarken gözaltına alınan ve sonrasında bayılan Kolombiyalı bir göçmen
21
Yemen güvenlik güçleri Salih el-Sammad suikastına karışmaktan hüküm giyen dokuz kişiden birini halka açık yerde infaz etti
22
23 Eylül 2021'de Meksika'da yiyecek almak için kuyruğa giren göçmenler
23
12 Haziran 2021'de Bogota'da Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetine karşı devam eden protestolar
24
Franz Josef Land takımadalarındaki İngiliz Kanalında buz kütleleri üzerinde bir kutup ayısı
25
Brezilya, Amazonas eyaletinde Kovid kurbanları için hazırlanan bir mezarlık
26
Göçmenler 19 Mayıs 2021'de Fnideq kasabasında bir deniz duvarına tırmanıyor.
27
Brezilya'daki Yüksek Mahkeme binasının dışındaki bir protesto
28
Araştırmacı Ninis Rosqvist,Kuzey İsveç'teki Kebnekaise'nin güney zirvesinin zirvesinde
29
Afgan direniş hareketi 30 Ağustos 2021'de Panjshir eyaletinde bir askeri eğitimde
30
12 Ağustos 2021'de Cakarta'da Sinovac aşısını almak için kuyruğa giren insanlar
31
15 Haziran 2021'de Endonezya'da Kovid kurbanları için mezar kazmaktan yorgun düşen işçiler
32
Lyon-Sud hastanesinin yoğun bakım ünitesinde bir hemşire
33
14 yaşındaki Sibirya kaplanı diş ameliyatında
34
28 Şubat 2021'de Paris'teki Eyfel Kulesi
35
Pazar yürüyüşçüleri İzlanda'nın başkenti Reykjavik'in yaklaşık 40 km batısında patlayan Fagradalsfjall yanardağından akan lavlara bakıyorlar.
36
ABD kongre baskınından meşhur bir kare
37
Akut yetersiz beslenme nedeniyle 10 kilo olan 10 yaşındaki Yemenli kız
38
Çince'de "Mutlu" anlamına gelen dev panda Huan Huan ve ikiz yavrular
39
12 Mayıs 2021'de Gazze Şehri'nde İsrail hava saldırısı
40
İdlib vilayetinde Kafr Uruq köyü yakınlarındaki Umm Jurn kampında çocuklar oyun oynuyor.