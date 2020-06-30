Afganistan'da Rusya ve ABD arasında neler oluyor?

Rusya ayrıca Batı'ya karşı "gri" veya adı konulmamış bir savaş yürütüyor.Bunun içinde siber saldırılar, dezenformasyon kampanyaları, seçimlere müdahale ve Batı'daki radikal grupları destekleme yer alıyor. Bazı anlarda bu doğrudan eyleme kadar vardı: İngiltere'nin Salisbury kentinde Rus istihbarat örgütlerinin eski bir çalışanlarına yaptığı sinir gazlı saldırı girişimi bunun bir örneğiydi.