Affetmediler, ünlü oyuncu kovuldu

BANA YAPTIKLARINI HATIRLA Samanthe Ware ise buna yanıt olarak Michele'in paylaşımına "İlk TV dizimin setini benim için nasıl cehennem haline getirdiğini hatırla. Çünkü ben asla unutmayacağım" diye yazdı. Bunun üzerine Michele ile Ware arasında yaşananlar karşılıklı iddialarla su yüzüne çıkmış oldu.