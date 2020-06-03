Affetmediler, ünlü oyuncu kovuldu

Şu sıralar hem kariyerinde hem de özel hayatında mutlu bir dönem geçiren ünlü oyuncuya kötü haber.
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İŞİNİ KAYBETTİ
Yakında anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu, kendisine ün kazandıran dizinin setinde yaşanıldığı iddia edilen olaylar yüzünden işinden oldu.
Backgrid USA, Instagram
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HAYATININ EN MUTLU DÖNEMİYDİ
Rol aldığı Glee adlı müzikal ile kariyerinde parlak bir döneme giren Lea Michele'e şok! 33 yaşındaki Michele, Glee'deki rol arkadaşı Samantha Ware'in kendisine yönelttiği suçlamalar yüzünden tanıtım yüzü olduğu firma tarafından işten çıkarıldı.
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TEHDİT İDDİASI
Samantha Ware, Glee de birlikte rol aldığı Lea Michele'in seti kendisi için cehenneme çevirdiğini ileri sürmüştü. Ware, Michele'i kendisine hakaret etmekle de suçladı. Samantha Ware, sosyal medya üzerinden ileri sürdüğü iddialarında, Lea Michele'in Glee setinde kendisine kötü davradığını, hakaret ettiğini hatta bir keresinde peruğuna dışkılamakla tehdit ettiğini ileri sürdü.
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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI TARTIŞMA YARATTI
Yıllar önce yaşanan bu olayların ortaya çıkmasına neden olan ise Lea Michele'in yaptığı bir sosyal medya paylaşımı ve Samantha Ware'in buna verdiği yanıt oldu.
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SERT BİR YANIT VERDİ
George Floyd'un polis şiddetiyle hayatını kaybetmesini protesto eden Lea Michele sosyal medya hesabından "George Floyd bunu hak etmedi" diye başlayan ve ırkçılık karşıtı söylemleri destekleyen bir mesaj paylaştı.
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BANA YAPTIKLARINI HATIRLA
Samanthe Ware ise buna yanıt olarak Michele'in paylaşımına "İlk TV dizimin setini benim için nasıl cehennem haline getirdiğini hatırla. Çünkü ben asla unutmayacağım" diye yazdı. Bunun üzerine Michele ile Ware arasında yaşananlar karşılıklı iddialarla su yüzüne çıkmış oldu.
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FİRMA AFFETMEDİ
Sosyal medyada özellikle Glee kadrosu arasında yoğun tartışmalara neden olan bu iddiaların ardından Lea Michele'in tanıtım yüzü olduğu HelloFresh adlı firma da harekete geçti.Firma, Michele ile anlaşmasını sona erdirdiğini belirten bir açıklama yaptı. Firmanın açıklamasında " Irkçılığın ve ayrımcılığın hiçbir türünü affetmedikleri" belirtildi.