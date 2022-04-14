Afara programının sunucusu Uğur Aslan kimdir, eşi kim?

Uğur Aslan 9 Şubat 1972'de Hatay'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana-Sanat Dalı mezun oldu. 2005 yılında yayınlanan Beşinci Boyu adlı dizi ile oyunculuk hayatına adım atan Uğur Aslan, Aile Reisi, Yer Gök Aşk, Kayıp, Derdest, Kara Sevda, Açlığa Doymak, Daha, Gümüş, Aşık: Aşığın Gözü Kördür gibi yapımlarda rol aldı. Şimdilerde ise ekranların sevilen dizisi 'Yargı'da Eren komiseri canlandırmaktadır. Başarılı oyuncu, senarist Sema Ergenekon ile evlidir.
Yargı dizisinde Eren karakterine hayat veren Uğur Aslan, dizinin senaristi Sema Ergenekon ile evlidir. Uğur Aslan, Aile Reisi, Yer Gök Aşk, Kayıp, Derdest, Kara Sevda, Açlığa Doymak, Daha, Gümüş, Aşık: Aşığın Gözü Kördür gibi yapımlarda rol almıştır.
9 Nisan 1977 doğumlu olan Sema Ergenekon, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Dramatik Yazarlık Bölümü'nden mezun oldu. 2005 yılında yayınlanan Dolunay adlı televizyon dizisinde senaryo yazarı olarak, sektöre adım atan Ergenekon; Gümüş, Sıla, Melekler Korusun ve Lale Devri gibi dizilerde senaristlik görevi üstlenmiştir. Ergenekon, Karadayı dizisi sayesinde 14. Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri'nde En İyi Senaryo üdülünün sahibi olmuştur.